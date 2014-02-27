外管局开展“近期人民币汇率贬值影响”专题调研--消息

路透北京2月27日 -多位消息人士周四透露，中国国家外汇管理局近日在上海、广东等地银行系统开展“近期人民币汇率贬值的影响”专题调研，以了解近期汇率贬值对企业和个人客户结售汇情况产生的影响。

消息人士称，外管局要求各地银行提供远期结售汇业务在签约、违约、展期等方面的最新变化情况，以及人民币与外汇掉期（含货币掉期）、外汇期权等业务的变化情况。

此外，外管局并要求各地银行了解，近期汇率贬值对企业、个人客户结售汇产生了哪些影响及具体表现方面，以及企业和个人客户有哪些应对措施。

“主要是询问最近的贬值有什么影响，发了一个邮件，打了个电话。”一位收到调查问卷的外贸企业人士对路透表示。

本月以来人民币兑美元即期汇率出现大幅贬值，从上周三开始至今累计下跌近1%，今年年初至今的累计跌幅则为1.22%，目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。

对此，外管局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。

中国官方媒体人民日报周四亦报导称，不能将人民币兑美元汇率本轮下跌，理解为政策存在促使人民币趋势性贬值的导向。

而据中国商务部主管的国际商报今日的报导，1月中国出口的增加并没有转化为外贸企业的利润，因人民币升值压缩外贸利润，且成本上升也令企业承压。(完)

(发稿 路透中文部)

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