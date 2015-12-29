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中国财经 | 2015年 12月 29日 星期二 09:33 BJT

中国外管局称新业务系统上线不影响个人用汇 与资本市场波动无关

路透上海12月29日 - 中国国家外汇管理局周一晚间紧急澄清，将于明年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。

外管局在其官方微博上称，将于2016年1月1日起正式上线运行个人外汇业务监测系统，便利个人通过银行柜台和电子银行渠道办理外汇业务，提高个人外汇业务办理效率。

国家外管局10月22日曾发布通知称，拟于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。

中国股市沪综指.SSEC周一收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅，受上证B指.SSEB暴跌7.87%拖累。分析师指出，B股市场大跌，主要导火索是因外管局拟于1月起上线个人外汇业务监测系统，强化个人换汇的监管。这引起B股市场一些投资者的恐慌，下午起争相离场，希望能在年底前完成套现及换汇，并诱发B股获利回吐压力骤然增大。

而B股出现断崖式下跌，恐慌情绪也激起购汇情绪，拖累人民币周一午后大跌，人民币兑美元即期周一刷新四年半低点，离岸受此带动亦跌回6.55元关口。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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