中国外管局称新业务系统上线不影响个人用汇 与资本市场波动无关

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月29日 - 中国国家外汇管理局周一晚间紧急澄清，将于明年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。
外管局在其官方微博上称，将于2016年1月1日起正式上线运行个人外汇业务监测系统，便利个人通过银行柜台和电子银行渠道办理外汇业务，提高个人外汇业务办理效率。
国家外管局10月22日曾发布通知称，拟于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。
中国股市沪综指.SSEC周一收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅，受上证B指.SSEB暴跌7.87%拖累。分析师指出，B股市场大跌，主要导火索是因外管局拟于1月起上线个人外汇业务监测系统，强化个人换汇的监管。这引起B股市场一些投资者的恐慌，下午起争相离场，希望能在年底前完成套现及换汇，并诱发B股获利回吐压力骤然增大。
而B股出现断崖式下跌，恐慌情绪也激起购汇情绪，拖累人民币周一午后大跌，人民币兑美元即期周一刷新四年半低点，离岸受此带动亦跌回6.55元关口。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。