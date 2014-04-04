外管局：服务贸易项下旅游逆差持续扩大

路透北京4月4日 -中国外管局2013年中国国际收支报告中所附专栏文章表示，中国旅游收支依然对服务贸易收支具有不可忽视的影响作用。从2009年开始，旅游转为逆差且规模不断扩大，2012年首次成为服务贸易第一大逆差项目，2013年延续这一格局，成为平衡国际收支的一个重要项目。

这主要是由于旅游支出增长过快，收入基本平稳造成的。中国居民实际购买力的快速增长，入境旅游基本稳定，各项便利化措施切实满足居民出境旅游需求，是旅游支出和收入差异的原因。

以下是该报告中题为“服务贸易项下旅游逆差持续扩大”的专栏全文：

旅游项目是我国服务贸易的重要组成部分。即便近些年一些新兴服务行业不断发展壮大，但旅游收支依然对服务贸易收支具有不可忽视的影响作用。我国国际收支平衡表显示，1983-2013年，旅游收支规模占服务贸易收支总规模的比重平均维持在32%，个别年份甚至达到40%以上。改革开放后的相当一段时期内，旅游收入是我国服务贸易获取外汇的主要来源。2008年以前，旅游一直呈现顺差局面，并基本是服务贸易的第一大顺差项目。但从2009年开始，旅游转为逆差且规模不断扩大，2012年首次成为服务贸易第一大逆差项目，2013年延续这一格局，成为平衡国际收支的一个重要项目。

从数据分析，主要是由于旅游支出增长过快，收入基本平稳造成的。2009-2013年期间，旅游收入从397亿美元增长到517亿美元，增长30%，旅游支出则由437亿美元增长至1286亿美元，增长了194%。究其原因，上述变化与经济环境和制度环境的发展变化有关。

一是我国居民实际购买力的快速增长促进了出境旅游发展。在我国居民收入持续增长和人民币汇率不断走强的带动下，近几年，居民境外实际购买力得到了极大提高，出境旅游、留学、网上海外购物等成本普遍下降，需求日益旺盛。据公安部出入境管理局统计，2009年以来，内地居民出入境人次快速增长。居民出境前往国家（地区）主要是中国香港、中国澳门、韩国、泰国、中国台湾、美国、日本等。出境需求的强劲增长带动旅游逆差的持续增加。

二是入境旅游基本稳定导致旅游收入增长平稳。2008年国际金融危机发生后，来华旅游人数基本稳定。据统计，2009来华旅游人数为1.26亿人次，2011年最高达到1.35亿人次，2012年、2013年连续两年下降，其中，2013年降至1.29亿人次，反映了近年来全球经济相对低迷、人民币持续升值等因素的影响。

三是各项便利化措施切实满足居民出境旅游需求。随着对外开放步伐加快，在出境旅游方面，境内居民可以通过“自由行”等方式赴香港、澳门、台湾以及欧洲、美国等地旅游，满足了其旅游多样化的需求。同时，部分周边国家为吸引中国游客，也纷纷推出免签或落地签政策，减少出境游签证办理手续。此外，外汇管理也加大改革力度，大幅简化个人购付汇办理手续，试点并推广个人利用电子银行渠道办理购汇业务。同时，对境内银行卡在境外用于日常旅游等消费没有额度限制，保证持卡人偿还境外消费等形成的透支款的用汇需求。这些便利化措施适应了我国社会发展的需要，切实方便了我国居民出境旅游。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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