中国外汇局与银联未对银行卡境外保险类商户使用政策进行调整--外管局

路透北京2月5日 - 中国国家外汇管理局周五表示，国家外汇局和中国银联未对银行卡在境外保险类商户使用的政策进行调整。

刊登在外管局网站的答记者问称，外汇局将保险类商户设为金额限制类，持卡人在此类商户单笔交易金额不得超过等值5,000美元；此外，境内持卡人可通过银行卡支付其在境外旅游消费或商务交往中正常合理的保险需求。

此前市场热传，境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带近日将被“封堵”；中国银联周三声明，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限。

由于外管局对保险类商户仅限制了单笔交易金额上限，可能会出现反复刷卡突破限额的情况。外管局表示，对于持卡人通过多次刷卡从事其他目的保险交易的情况，外汇局将充分利用银行卡交易有记录可查这一特点，会同银行卡组织、发卡行，对于涉嫌多次刷卡交易的持卡人、商户进行重点监测。

外管局局长潘功胜此前表示，中国不会走资本管制的“老路”。（完）