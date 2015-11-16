原中国外管局官员称可实行强势人民币政策 但不等于升值-财新网

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 原中国外管局官员管涛日前表示，从中长期来看，中国可以学习借鉴美国过去20年实行的强势美元政策框架，实行强势人民币政策。但强势人民币政策不等于人民币升值政策，当内部平衡外部平衡发生冲突时，应该通过灵活的汇率政策，给货币政策松绑。
财新网援引中国金融40人论坛高级研究员管涛上周五在中国金融学会2015学术年会上的讲话指出，中国采取类似汇率政策的基础，是要实行真正的、有管理的浮动汇率制度安排；要寻找合适的机会，以平稳的方式让央行退出外汇市场常态性干预；要让人民币币值可涨可跌，境内外价格趋于一致，而干预只是例外情况。
他认为，强势人民币政策不等于人民币升值政策，尤其是人民币的单边升值，应让汇率根据基本面的变化上下浮动；汇率水平的变化应该是其他政策作用的结果，不要作为预设的政策目标；汇率政策不应该把币值的升贬作为目标，应该让其随其他政策的调整而调整。
他指出，1995年，美国在经历了卢浮宫协议试图扭转美元贬值趋势失败之后，克林顿总统任内的第二任财长鲁宾提出“强势美元政策框架”。鲁宾和其他美国高层官员并未解释，什么是强势美元政策的汇率水平。但是有解释认为，该政策的策略是把自己的事情做好，来维护美元的主导地位：对内平衡优先，经济好则货币强。
美国对于采取量化宽松政策的解释也是，因为要稳国内经济、稳金融市场，才采取量化宽松，而不是竞争性贬值。在此过程中，负责美国汇率政策的财政部也没有让美联储为维护美元币值采取干预措施，美元在此期间也有涨有跌。 管涛强调，从政策层来说，不应该把汇率水平作为目标。至于采取其他政策导致汇率水平变化，这应该是由市场人士去分析。
中国外汇管理局局长易纲上月初撰文称，针对外汇管理新常态，下一步外汇管理将以推动人民币资本项目可兑换为重点，推动重点领域改革开放，防范异常跨境资金流动风险。（完）
(发稿 孙琦子 审校 李文科/曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。