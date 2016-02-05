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中国财经 | 2016年 2月 5日 星期五 15:40 BJT

人民币汇率对一篮子货币基本稳定 不存在持续贬值基础--潘功胜

路透北京2月5日 - 中国外汇管理局长潘功胜近日称，当前中国国际收支状况基本平稳，跨境资本流动风险总体可控；人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，不存在持续贬值的基础。

“我们统筹考虑便利化和防风险，在继续大力促进贸易投资便利化的同时，强化风险防控，突出真实性合规性审核要求，打击外汇违法违规行为，不会走资本管制的‘老路’。”周五刊登在外管局网站的新闻稿援引他的话称。

他并强调，当前中国经济仍运行在合理区间内。中国经济增速的变化，有全球经济增长乏力的原因，也是中国政府主动调整政策的结果，有利于中国实现更加可持续、更高质量的增长，也有利于全球经济再平衡。未来中国将着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。

人民币兑美元即期周五早盘涨近百点创近一月新高，中间价则因美指连两日重挫续升逾百点，再创近一个月新高。北京时间15:20,人民币兑美元即期报6.5691元，上日收报6.5777元。

更多细节详见外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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