人民币汇率对一篮子货币基本稳定 不存在持续贬值基础--潘功胜

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京2月5日 - 中国外汇管理局长潘功胜近日称，当前中国国际收支状况基本平稳，跨境资本流动风险总体可控；人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，不存在持续贬值的基础。
“我们统筹考虑便利化和防风险，在继续大力促进贸易投资便利化的同时，强化风险防控，突出真实性合规性审核要求，打击外汇违法违规行为，不会走资本管制的‘老路’。”周五刊登在外管局网站的新闻稿援引他的话称。
他并强调，当前中国经济仍运行在合理区间内。中国经济增速的变化，有全球经济增长乏力的原因，也是中国政府主动调整政策的结果，有利于中国实现更加可持续、更高质量的增长，也有利于全球经济再平衡。未来中国将着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。
人民币兑美元即期周五早盘涨近百点创近一月新高，中间价则因美指连两日重挫续升逾百点，再创近一个月新高。北京时间15:20,人民币兑美元即期报6.5691元，上日收报6.5777元。
更多细节详见外管局网站：www.safe.gov.cn/
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。