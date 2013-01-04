背景资料: 2012年投行咨询费收入排名前15大银行

英国央行MPC委员弗利葛称消费已见放缓 需谨慎对待利率问题
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。
路透伦敦1月3日 - 汤森路透周四出炉的数据显示,2012年投资银行对并购、股票上市和债券发行提供建议获取的收入下降3.4%,至2009年来最低水准.
美国摩根大通2012年投行咨询费收入为56亿美元,占7.5%的市场份额.
2012年投行咨询费收入排名前15大银行如下:
2012年咨询费 较上年同 2012年市场份 较上年同期
(百万美元) 期 额 (百分点)
(%) (%)
摩根大通(JPM.N) 5,598 -2.2 7.5 0.1
美银美林(BAC.N) 4,858 -6.5 6.5 -0.2
高盛(GS.N) 4,189 4.4 5.6 0.4
摩根士丹利(MS.N) 3,902 -6.3 5.2 -0.2
花旗(C.N) 3,723 10.5 5.0 0.6
瑞士信贷CSGN.VX 3,553 -3.4 4.8 0
德意志银行(DBKGn.DE) 3,353 0 4.5 0.2
巴克莱(BARC.L) 3,318 12.8 4.4 0.6
瑞银UBSN.VX 2,288 -6.5 3.1 -0.1
富国银行(WFC.N) 2,077 23.0 2.8 0.6
加拿大皇家银行(RY.TO) 2,024 34.6 2.7 0.8
汇丰控股(HSBA.L) 1,389 2.5 1.9 0.1
苏格兰皇家银行(RBS.L) 1,171 -11.9 1.6 -0.2
法国巴黎银行(BNPP.PA) 1,098 -27.9 1.5 -0.5
瑞穗(8411.T) 1,056 10.1 1.4 0.2
(完)
(编译 杜明霞; 审校 龚芳)
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