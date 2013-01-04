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国际财经 | 2013年 1月 4日 星期五 12:41 BJT

背景资料: 2012年投行咨询费收入排名前15大银行

路透伦敦1月3日 - 汤森路透周四出炉的数据显示,2012年投资银行对并购、股票上市和债券发行提供建议获取的收入下降3.4%,至2009年来最低水准.

美国摩根大通2012年投行咨询费收入为56亿美元,占7.5%的市场份额.

2012年投行咨询费收入排名前15大银行如下:

2012年咨询费 较上年同 2012年市场份 较上年同期

(百万美元) 期 额 (百分点)

(%) (%)

摩根大通(JPM.N) 5,598 -2.2 7.5 0.1

美银美林(BAC.N) 4,858 -6.5 6.5 -0.2

高盛(GS.N) 4,189 4.4 5.6 0.4

摩根士丹利(MS.N) 3,902 -6.3 5.2 -0.2

花旗(C.N) 3,723 10.5 5.0 0.6

瑞士信贷CSGN.VX 3,553 -3.4 4.8 0

德意志银行(DBKGn.DE) 3,353 0 4.5 0.2

巴克莱(BARC.L) 3,318 12.8 4.4 0.6

瑞银UBSN.VX 2,288 -6.5 3.1 -0.1

富国银行(WFC.N) 2,077 23.0 2.8 0.6

加拿大皇家银行(RY.TO) 2,024 34.6 2.7 0.8

汇丰控股(HSBA.L) 1,389 2.5 1.9 0.1

苏格兰皇家银行(RBS.L) 1,171 -11.9 1.6 -0.2

法国巴黎银行(BNPP.PA) 1,098 -27.9 1.5 -0.5

瑞穗(8411.T) 1,056 10.1 1.4 0.2

(完)

(编译 杜明霞; 审校 龚芳)

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