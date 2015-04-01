（更正）背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

路透北京4月1日 - 3月31日是亚投行接收新意向创始成员国申请的截止日期。截至31日21时，提出申请以意向创始成员国身份加入亚投行的国家总数已达46个，其中30个国家已成为正式的意向创始成员国，亚投行筹建迈出实质性步伐。