背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透北京4月15日 - 中国财政部网站公布，埃及、挪威、俄罗斯周二正式成为亚洲基础设施投资银行意向创始成员国。截至4月14日，亚投行意向创始成员国增至50个。
目前亚投行创始成员国及申请国动态如下：
国家 所属地域 成员/申请状态
中国 东亚 意向创始国
蒙古 东亚 意向创始国
韩国 东亚 意向创始国
小计：3
印度尼西亚 东南亚 意向创始国
马来西亚 东南亚 意向创始国
新加坡 东南亚 意向创始国
泰国 东南亚 意向创始国
越南 东南亚 意向创始国
文莱 东南亚 意向创始国
菲律宾 东南亚 意向创始国
缅甸 东南亚 意向创始国
柬埔寨 东南亚 意向创始国
老挝 东南亚 意向创始国
小计：10
沙特阿拉伯 中东 意向创始国
伊朗 中东 意向创始国
科威特 中东 意向创始国
阿联酋 中东 意向创始国
约旦 中东 意向创始国
阿曼 中东 意向创始国
卡塔尔 中东 意向创始国
小计：7
澳大利亚 大洋洲 意向创始国
新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2
印度 南亚 意向创始国
巴基斯坦 南亚 意向创始国
孟加拉国 南亚 意向创始国
尼泊尔 南亚 意向创始国
斯里兰卡 南亚 意向创始国
马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6
英国 欧洲 意向创始国
德国 欧洲 意向创始国
法国 欧洲 意向创始国
意大利 欧洲 意向创始国
西班牙 欧洲 意向创始国
瑞士 欧洲 意向创始国
荷兰 欧洲 意向创始国
奥地利 欧洲 意向创始国
挪威 欧洲 意向创始国
丹麦 欧洲 意向创始国
芬兰 欧洲 意向创始国
瑞典 欧洲 书面确认申请
冰岛 欧洲 书面确认申请
葡萄牙 欧洲 书面确认申请
卢森堡 欧洲 意向创始国
马耳他 欧洲 意向创始国
小计：16
俄罗斯 欧亚 意向创始国
土耳其 欧亚 意向创始国
格鲁吉亚 欧亚 意向创始国
哈萨克斯坦 中亚 意向创始国
乌兹别克斯坦 中亚 意向创始国
塔吉克斯坦 中亚 意向创始国
吉尔吉斯斯坦 中亚 意向创始国
小计：7
巴西 南美洲 意向创始国
小计：1
埃及 非洲 意向创始国
小计：1
意向创始国 合计：50
创始国及申请国 总计：53
（完）
(发稿 吴晓龙；审校 黄凯)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)