背景资料：亚洲国家从伊朗进口原油数量

路透11月29日 -伊朗和六大强国达成限制伊核计划的协议以换取减轻制裁，显示伊朗与西方国家关系开始融冰，降低了中东爆发更广泛冲突的风险。

该项协议将暂停伊朗最敏感的核活动，也将暂缓西方国家对伊部分制裁，不过未来六个月中，伊朗石油出口量仍受限在当前的每日约100万桶。

以下为中国、日本、韩国所报告的伊朗原油进口量。印度的进口数据系由路透根据贸易消息人士提供的数据所估算。

亚洲国家2013年从伊朗进口石油数量(单位为1000桶/日)：

2013 2012

1-10月 1-10月 变动百分比

中国 410 424.4 -3.3

日本 188.0 187.7 +0.2

印度 193.9 328.4 -41

韩国 132.6 146 -9.2

总计 924.6 1.09 -14.9

亚洲国家2012年从伊朗进口石油数量(单位为1000桶/日)：

2012 2011

1-12月 1-12月 变动百分比

中国 438 555 -21

日本 189 313 -40

印度 315 321 -1.7

韩国 153 239 -36

总计 1,096 1,428 -23 (完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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