背景资料：英国退欧倒计时

路透布鲁塞尔3月28日 - 英国首相特雷莎·梅周三将根据欧盟条约第50条款启动英国退欧程序。两年之后英国应该就会退出了。

以下是根据公开信息和欧盟消息人士估测整理的时间表：

**触发**

3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。

欧盟官员认为，这一由欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)签收的信函将为谈判定一个积极的基调，并扼要重述特雷莎·梅在1月17日演讲中列出的12个目标。

**峰会、指导方针、建议**

3月31日(周五)--阅读该信件之后的48小时之内，图斯克将向其他27国发送谈判指导方针草案。图斯克将在马耳他概述自己的看法，他将从周三开始在马耳他参加一个中右翼领导人会议。欧盟成员国常驻代表委员会(Coreper)在布鲁塞尔召开会议讨论图斯克的草案。

4月11日--欧盟27国政府顾问料将在布鲁塞尔会晤讨论指导方针，4月24日可能再度碰面作进一步修订。

4月27日--由27国欧盟事务部长构成的一般事务委员会(GAC)在卢森堡会晤，筹措欧盟27国峰会。

4月29日(周六)--欧盟27国领导人在布鲁塞尔会晤批准指导方针，并任命巴尼尔(Michel Barnier)为英国退欧事务欧盟首席谈判代表。

5月2日(周二)--五一劳动节假期过后，巴尼尔可能重返委员会，提出谈判架构建议，寻求各国政府批准。

**指令**

5月--GAC再度撇开英国进行会晤，通过可约束巴尼尔的合法“谈判指令”。该委员会定于5月16日举行例行会晤，但具体日期任何时候都有可能。

**面对面谈判**

最后，英国脱欧事务大臣戴维斯带领的谈判团队将与巴尼尔为首的欧盟团队坐下来谈判。这很可能在4月29日的欧盟峰会结束后不久就开始。全面谈判必须要等到欧盟各国政府签署谈判指令之后才能开始，但双方可以事先确定各项程序性安排以节省时间，比如谁与谁会面，在哪里会面，使用何种语言等。

一旦欧盟27国政府签署了谈判指令，各支谈判团队就将开始谈判，各自负责某些领域的问题。

**分手协议**

2017年12月 - 欧盟希望在年底前就“退出条约”达成一项基本协议。关键议题：英国为未完成承诺支付退出费；英国和欧盟在外人员的待遇；处理未完结的欧盟法律案件；新的边界规则。

**过渡到未来的关系**

2018年 - 特雷莎·梅想要谈成一个全面的自由贸易协议。很少有人认为两年的时间足够谈成这样的协议，而且欧盟打算等到分手协议达成之后再开始谈判贸易协议。但伦敦和一些欧盟国家可能会推动贸易谈判并行进行。

2018年10月 - 巴尼尔的目标是敲定“退出条约”，留出时间，使得欧洲议会和大多数欧洲理事会(European Council)成员可以在2019年3月前批准该条约。

2018年秋至2019年春--让事态更复杂的是，一旦英国退欧明朗化，苏格兰政府打算举行独立公投。但特雷莎·梅目前为止拒绝了苏格兰到英国退欧之后举行新公投的要求。

**靴子落地日**

2019年3月29日--英国退出欧盟。这距离特雷莎·梅发函欧盟启动里斯本条约第50条正好两年，这天是星期五，也是该季度最后一个工作日。

具体日期也有可能微调。在达成协议的情况下英国可以提前退出欧盟。如果各方都同意，两年的期限也可以延长。但布鲁塞尔方面希望英国在2019年5月欧盟选举之前退出欧盟。虽然双方都威胁称无法达成协议，但也没有人喜欢这样折腾。

**过渡期**

特雷莎·梅和欧盟领导人表示，很可能需要做一些过渡安排，以便有更多的时间就未来贸易协议达成共识，同时让个人和企业有时间为退欧做调适。很多人认为，退欧后还需要两年至五年时间才会尘埃落定。

如果苏格兰投票选择独立，那么苏格兰需要更多时间进行脱离英国的谈判，有可能重新加入欧盟。(完)