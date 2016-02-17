背景资料：若英国真的“脱欧” 具体情况将会如何？

路透伦敦2月17日 - 英国人正就是否退出欧盟争论纷纷，这里有一个关键问题需要讨论，即如果英国真的退出欧盟，那么这个“脱欧”看起来会是怎样的？

若公投选择脱欧，下面是一些可能触发的流程，某些可能的选项预示了英国与欧盟未来的关系将会如何。

**第50条款**

2009年的里斯本协定第50条款规定了欧盟成员国退出的程序。但这一条款还从未被触发。格陵兰曾在1985年退出欧洲经济共同体(即欧盟的前身)，但还没有哪个国家退出过欧盟。

**后续如何**

在英国首相卡梅伦通知欧洲理事会(European Council)英国计划退出欧盟后，将启动一系列磋商，讨论有关退出安排以及英国今后和欧盟其余27个成员国如何交往。

磋商将由欧洲理事会主持。英国将不能参与欧盟方面的讨论，而且也不能对欧盟提出的协议条款拥有投票权。

任何协议必须获得欧盟和英国双方面的同意。在欧盟方面，需要拿到特定多数的赞成票以获得其余欧盟领导人的支持，此外还要欧洲议会的认可。根据协议中所包括的国家，这份协议可能还需要欧盟27个成员国的各国议会批准。

鉴于英国退出，需要对欧盟协议进行修订，与此同时，英国可能也不得不准备进行新的本国立法，以替代欧盟的法案。

**耗时几何**

协议给予的最长谈判时间为两年。如果到时仍无法达成协议，那么或者要求其他27个成员国一致同意延长谈判时间，或者英国就将在没有协议达成的情况下退出。

在这段谈判期内，欧盟法律仍然适用于英国。

**自由贸易协定(FTA)**

支持“脱欧”者希望英国与欧盟达成自由贸易协议，类似欧盟刚与加拿大达成免除99%关税的协议。

他们认为这将能令英国与欧盟的贸易关系大致一如往常维持不变，同时也使得英国能够与美国等其他国家及新兴市场直接签订贸易协定。美国为英国最大的单一出口伙伴。

支持“脱欧”人士认为，英国对欧盟有着商品贸易逆差--2015年12月为76亿英镑--欧盟无法承担断绝贸易的后果。

“对欧洲来说，英国市场相当宝贵，难以舍弃。投票决定脱欧后几分钟内，奔驰(Mercedes-Benz)、宝马汽车(BMW)、大众汽车(Volkswagen)的执行长，就会找上德国总理默克尔，要求对英国市场不得有贸易壁垒，”保守党议员David Davis表示。

“脱欧后的前几个月，或许会有剧烈波动，但法国、德国、西班牙、意大利、波兰与其他国家的领袖深知，如果摧毁本国产业，只有败选一途，”支持脱欧的Davis表示。

不过另一方面，欧盟官员与外交人士表示，全力阻止其他国家追随英国脚步、以防欧盟分崩离析的各国领导人，可能选择尽可能让英国的脱欧决定痛不欲生。

支持留在欧盟的阵营也指出，达成这些协议所耗的时间恐怕远超过两年--以加拿大协议为例，届时到了实际生效，料花费七年时间--且支持英国留欧者认为，自外于欧盟的英国，与世界其他国家进行贸易协商时的地位将与过去不同。

要消弭服务贸易壁垒的难度也将提高，服务贸易在英国经济占据主导地位。不过支持“脱欧”者宣称，这些壁垒在尚未脱离欧盟时便已存在。

**WTO条款**

如果英国无法与欧盟达成自由贸易协议，则可退而依照世界贸易组织(WTO)规则，一些“脱欧”阵营人士将WTO规则称作“脱欧安全网”，因为WTO就各国可实施关税的上限做出了规定。

这将令英国向欧盟出口的很多产品只有较低甚至是零关税，不过汽车、化学品和食品等一些关键领域的关税仍将保持较高水平。

英国也将在服务领域遭遇障碍，尤其是金融服务等受到高度监管的领域。

不论在自由贸易协议还是WTO条款规定下，英国都不需要接受自由移动的规则。

“如果依照WTO规则并加上（自由贸易协议），脱欧后的英国会比现在好得多。如果只有基本的WTO协定，我们仍然会过的更好。这就好比有糖霜的蛋糕口感会更好，但没有糖霜我们依然有蛋糕吃，”支持“脱欧”的欧盟议员兼英国保守党人士David Campbell Bannerman称。(完)