背景资料：解读英国新任首相特雷莎·梅的内阁任命

路透伦敦7月13日 - 英国新任首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三就职，肩负带领英国退出欧盟的使命，并宣布了内阁官员任命如下。

财政大臣--哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)

哈蒙德今年60岁，自2014年起担任英国的外交大臣；此前曾担任过交通大臣，自2011年起担任了三年国防大臣。哈蒙德将管理脱欧后面临衰退风险的英国经济，并设定新的预算目标。他的前任奥斯本放弃了到2020年实现预算盈余的目标。

外交大臣--约翰逊(Boris Johnson)

特雷莎·梅最让人意外的任命就是约翰逊了。约翰逊行事高调，曾担任过伦敦市长，且是退欧运动中的主要人物，但他和外交却从来没有扯上什么关系。

约翰逊52岁，从未在内阁任过职。他将面对英国退欧后在全球舞台中的角色问题，并重塑英国对叙利亚、伊朗和俄罗斯等重点地区的政策。美国表示，期待与约翰逊合作。

内政大臣--拉德(Amber Rudd)

现年52岁的拉德之前担任能源大臣，将接任特雷莎·梅留下的内政大臣职位，并在英国对移民的态度上扮演重要角色。外界普遍认为，移民议题是英国选民在公投中倾向退欧的原因。拉德在2010年成为国会议员，2012-13年间担任前财政大臣奥斯本的国会机要秘书。拉德后来加入能源与气候变化部，于2015年升任大臣。她是公投留欧阵营大将。

英国脱欧事务大臣--戴维斯(David Davis)

戴维斯为资深保守党议员，在2005年的党魁选举中不敌前首相卡梅伦。他被任命为脱欧事务大臣。67岁的戴维斯强力支持退欧，他已表示英国不应急于启动里斯本条约第50条展开退欧程序。

国际贸易大臣--福克斯(Liam Fox)

福克斯将负责在英国公投决定退欧后重新打造新的国际贸易协议。现年54岁的福克斯之前曾担任诸多政府高层要职。2010-11年曾任国防大臣，也是前任外交大臣。

国防大臣--法伦(Michael Fallon)

现年64岁的苏格兰人法伦自2014年7月起便担任国防大臣，已经建立值得信赖的声誉。他曾任保守党副主席，也曾任职商务与能源部门，以及国会财政特别委员会。(完)