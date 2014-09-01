背景资料：中国预算法修订历程

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月1日 - 中国十二届全国人大常委会第十次会议于8月31日表决通过预算法修正案草案，历经十余载修订，这部“经济宪法”终于尘埃落定。
本次会议于8月25日至31日在北京举行。
修正案规定地方政府可以发行地方政府债券筹资，同时明确举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，而且只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。
在国库管理权方面，修正案延用了现行预算法的“央行经理国库制”，即“中央国库业务由中国人民银行经理”。
中国现行预算法1995年正式实施，2004年启动修订后即搁置，2009年重启预算法修改，2011年预算法修正案草案初审，2012年6月和2014年4月又先后进行了草案的二审和三审。
财政部数据显示，2014年，中国预算的财政收入超过13.9万亿元人民币，支出超过15万亿元。如何打造透明财政，管好庞大的国家“钱袋子”，无疑是修改预算法的焦点所在。
以下为预算法的修订历程：
--2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议审议通过预算法修正案草案。
--2014年4月21日，十二届全国人大常委会第八次会议三次审议预算法修正案草案。
--2013年8月，原定三审的预算法修正案草案“缺席”十二届全国人大常委会四次会议，三审延期。
--2012年6月，十一届全国人大常委会第27次会议二次审议预算法修正案草案，征得意见数超过30万条，打破了全国人大立法史上单项立法征求意见数纪录。
--2011年12月31日，十一届全国人大常委会第24次会议初次审议预算法修正案草案，这次审议没有对外公开。
--2011年11月，国务院常务会议讨论通过了预算法修正案(草案)，并决定提交全国人大常委会审议。
--2009年2月，全国人大常委会预工委、财政部、审计署等部门成立了预算法修订领导小组。
--2004年，全国人大成立预算法修订领导小组和起草小组，起草小组成员单位包括财政部、国家发改委、审计署等。由于各部门意见不统一等原因，此次修订最终搁置。
--1995年1月1日，现行预算法正式实施。
--1994年3月现行预算法审议通过。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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