背景资料：中国财税体制重要变迁

首季香港IPO集资额按年降53% 全年计仍有望占全球三甲--德勤
路透香港4月7日 - 专业服务机构德勤周五称，今年第一季香港IPO（首次公开发售）集资额按年下降53%，因缺乏大型新股支撑，惟全年计仍有望占全球三甲位置。
路透北京5月21日 - 中国将财税体制改革列为2013年深化经济体制改革重点工作之一。回首过去60多年时间，中国财税体制经历了从“统收统支”到“分灶吃饭”、再到“分税制”的三大历史性变革，其中尤以1994年分税制改革影响最为深刻。
以下为1950年以来中国财税体制重要变迁一览：
一）1994年起迈入“分税制”时代
为进一步理顺中央与地方间的财政分配关系，1992年下半年开始在部分地区实行分税制改革试点。国务院于1993年12月发布《关于实行分税制财政管理体制的决定》，决定自1994年1月1日起在全国推行。
本轮改革按照中央与地方政府事权划分，合理确定各级财政的支出范围，并根据事权和财权相结合原则，将税种统一划分为中央税、地方税、以及中央地方共享税，其中国内第一大税种的增值税由中央和地方按照75：25分成。如此一来，中央取得了更大的财源，为国家基本建设提供了资金，但同时也迫使地方走上“土地财政”之路，为近十年房价暴涨、社会矛盾激化等问题埋下祸根。
二）1980年代改为“分灶吃饭”的财政包干制
针对“统收统支”财政管理体制特别是“统得过死”的弊端，中国开始探索实行“分级包干”（又称“分灶吃饭”）的财政包干制。1980年2月，国务院发布《关于实行“划分收支，分级包干”财政管理体制暂行规定》，明确划分中央和地方财政收支范围，地方以收定支，自求平衡，包干使用。
本轮改革调整和改革了中央与地方的财政分配关系，扩大了地方财权，增强了地方财力，明确了各级财政的权限和责任。但同时也导致中央财政收入占全国财政收入的比重持续下降，中央财政赤字增加；一些经济发展较快的地区认为上交比例过高，不利于调动地方积极性；一些地区财政收入下降，收支矛盾突出。
三）1950年代建立“统收统支”的集权型财政体制
新中国成立以后，国民经济进入全面恢复时期，财政经济工作被摆上了重要位置。1950年3月，政务院（国务院的前身）颁布《关于统一国家财政经济工作的决定》、《关于统一管理1950年度财政收支的决定》，核心内容就是把财政收支权集中于中央。(完)
注：以上资料来自新华网、中国人大网等官方网站。
(整理 乔艳红; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月7日 - 专业服务机构德勤周五称，今年第一季香港IPO（首次公开发售）集资额按年下降53%，因缺乏大型新股支撑，惟全年计仍有望占全球三甲位置。
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。