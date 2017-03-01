背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。

受访者指出，楼市成交下滑以及房企融资条件趋紧，将限制房地产开发投资增速，而严格土地融资规定，也将让去年炙热的土地市场降温；不过热点地区土地仍继续受追捧，调整幅度有限。

路透调查的问题以及13家机构回复汇总如下:

1. 您预计2017年上半年和2017年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度(%)？

11家接受调查的分析机构对2017年上半年住宅均价走势的预估中值为上涨5%，2017年全年的预估中值为上涨2%。

2. 您认为2017年上半年和2017年房价上涨或下跌的主要原因是什么？

房价上涨但涨幅总体收窄是今年的大趋势。受调控影响需求回落，但同时供给也在减少，尤其是土地供应下降推高了房价上涨预期，而资金面虽然在收紧但仍较宽裕，意味着今年房价仍有上涨动力。

另一方面，主要由于一二线热点城市受政策收紧影响，房价涨幅将明显收窄或下跌，而未受调控的三四线城市还面临去库存的任务，房价即使上涨也涨幅有限，加之去年下半年基数抬高，整体房价涨幅逐渐缩窄。

3. 您预计针对买房人和房地产开发商的信贷及其它融资条件在2017年会从紧吗？

13位受访者中有12位预计信贷和其它融资条件会从紧。

4. 您觉得2017年房地产投资增速会在什么水准？

13位受访者的预估中值为3%，预估最高值为持平于去年增速，有三位预计零增长，为最低值。

5. 您预计2017年有哪些城市房价仍可能有较大涨幅？为什么？

受访者认为房价今年还会出现较大幅度上涨的城市包括：一线城市及周边地区、部分人口净流入的二线城市，有提及武汉、重庆、成都等。五位预计不会有城市出现较大房价涨幅。

6. 您觉得2017年土地市场还会保持热度吗？为什么？

近七成受访者认为土地市场会降温，剩下受访者认为一线和部分二线的土地仍是优质资源，热度很难降下来。

7. 个别去年价格涨幅过快的城市是否面临严重的下行风险？

半数受访者认为不会有严重的下行风险；另外半数认为存在可能，他们提及的城市包括无锡、郑州、苏州、合肥等。

8. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

7为12家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为6-9。

以下为参加预测的主要机构：中原集团、链家地产、华宝信托、交通银行、广发证券、光大证券、海通证券、德国商业银行、中国房地产测评中心、世邦魏理仕、高力国际、莱坊、野村证券。(完)