背景资料：预测机构对今明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京9月2日 - 路透调查显示，受益于宽松信贷和一二级城市的热络表现，中国住宅市场年内涨势将不会有明显减弱，一二线土地市场还将保持一定热度，投资增速将较去年有所上升，不过随着需求的释放和调控逐步收紧，明年房价涨幅将大幅收窄。

在领导层强调“抑制资产泡沫”之际，预计会有更多楼市过热地区开始收紧调控，这从最近苏州、厦门等热点二线重推限购可见一斑，跟进的城市可能会采取限贷限购等措施。

路透调查的问题以及11家机构回复汇总如下:

1. 您预计2016年和2017年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

11家接受调查的分析机构对2016年住宅均价走势的预估中值为上涨10%，2017年预估中值为上涨2%。

2. 您认为2016和2017年房价上涨或下跌的主要原因是什么？

受访者认为一二线城市的良好表现将拉动整体房价涨势，宽松的信贷政策，市场供需矛盾加剧是部分热点城市房价持续上涨的主要因素。明年房价涨幅缩窄主要因需求透支和政策收紧。

3. 您认为中国的房地产市场高库存的困境何时能得到缓解？

接近半数受访者认为需2-3年，也有部分受访者认为会超过五年，甚至长期存在区域性高库存。

4. 您觉得2016年房地产投资增速会在什么水准？

10位受访者的预估中值为4%，近半数给出的预估值为3%。

5. 您觉得哪些城市或地区2016年下半年会出现较大幅度的房价上涨？

受访者认为房价下半年还会出现较大幅度上涨的城市包括：一线城市及周边地区、部分低库存二线城市，提及较多的有武汉、杭州等。

6. 您觉得2016年下半年一二线土地市场还会保持热度吗？为什么？

超过半数认为由于供给不足一二线土地市场还会保持热度，一线城市出地王将是常态，也有部分受访者指出，常出地王的二线城市会有所降温，其它二线上涨城市热度回升。

7. 您认为2016年哪些城市可能收紧房地产调控政策？会采取哪些措施？

涨势过快的一二线城市可能出台调控政策，多数受访者提及北京、上海、深圳，以及郑州、武汉等二线。措施主要包括收紧信贷以及一些行政手段。

8. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

8为12家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为6-9。

以下为参加预测的主要机构：中原集团、中国指数研究院、链家地产、华宝信托、交通银行、广发证券、光大证券、海通证券、东兴证券、中国房地产测评中心、世邦魏理仕。(完)