背景资料：中国新任国家领导人一览

路透北京3月15日 - 中国十二届全国人大会议周五确定李克强为国务院总理，范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席。曹建明为最高人民检察院检察长，周强为最高人民法院院长。

周四中国已经宣布新一届国家主席、副主席及军委主席等高层领导人。

去年十八大后接任中共中央总书记的习近平，如市场预期顺利接棒成为国家主席及军委主席。去年未获选中央政治局常委的李源潮，则升任副主席。

以下为新当选的国家领导人履历一览：

**国家主席及军委主席习近平**

习近平,60岁，1953年6月生，是前国务院副总理习仲勋次子。任中华人民共和国主席，军事委员会主席及中共中央总书记。

1975年-1979年，他在清华大学化学工程系学习。毕业后先后担任国务院办公厅、中央军委办公厅秘书，河北省正定县县委书记，福建省省长，浙江省副省长、代省长以浙江省委书记，2007年被调往上海担任市委书记。

在2007年秋举行的中共十七大上，习近平由中央委员入选由九人组成的中共中央政治局常委，并出任中央书记处书记。

2010年10月28日，习近平当选中央军委副主席。

自十八大确立为最高领导人后，习近平在反腐上显示出强硬作风，他指出要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，把权力关进制度的笼子里。

对于他将执掌中国的未来五年，甚至是十年的时间，各界普遍认为他有望以更大的魄力，推进中国的各项改革.

习近平的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**国家副主席李源潮**

李源潮，63岁，1950年11月生，2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长，曾多次强调反腐。

李源潮出生在江苏的一个高级干部家庭，父亲李干成为中共常州地委第一副书记。文革前，李干成曾担任上海市委常委、上海市副市长。1968-1972年期间，李源潮被安排到江苏省大丰县上海农场劳动。

2002-2007年，他在担任江苏省委书记期间，当地人均收入和经济发展均呈现出快速增长，同时在招商引资的过程中吸引了包括福特、三星和卡特彼勒在内的全球工业巨头。

他早年曾分别就读于上海师范大学和复旦大学数学系，1988-1991年在北京大学光华管理学院获理学硕士学位，师从知名经济学家厉以宁，之后于1991-1995年在中央党校研究生部科学社会主义专业学习，并获法学博士学位。

李源潮近期提出,中国企业要更好地走出去,亟需培养造就更多的了解国际市场、通晓国际规则、熟悉他国文化、善于跨国经营的知名企业家.

**国务院总理李克强**

李克强，58岁，1955年7月生，安徽定远人，北京大学毕业。第十七届和十八届中央政治局常委。

在担任国务院副总理期间，他多次提到推进城镇化。城镇化已被中央定调为中国扩内需的最大潜力所在，但具体如何推进还未有明确指导文件出台。

李克强1974年前往安徽省凤阳县大庙公社东陵大队当知青，之后担任大队党支部书记，其后担任共青团中央书记处书记兼全国青联副主席等；1998年起自先后担任河南省委副书记、省长及辽宁省委书记；2007年进入中央政治局常委。

他在去年10月的讲话中提到，要以改革创新推动结构调整和经济转型。改革已进入攻坚阶段和深水区，涉及更深层次利益格局调整，实施难度也更大，必须以更大决心和勇气推进重点领域和关键环节改革，进一步深化财税、企业、金融、价格、收入分配等项改革。

**军委副主席范长龙、许其亮**

范长龙，66岁，1947年5月生，辽宁丹东人，中央军委副主席，第十八届中央政治局委员，上将军衔。此前曾担任解放军总参谋长助理和济南军区司令员等职。

许其亮，63岁，1950年3月生，山东临朐人，中央军委副主席，第十八届中央政治局委员，空军上将军衔。此前曾担任解放军副总参谋长和空军司令员。(完)

注:资料来源均来自官方网站。

(整理 乔艳红/沈燕; 审校 张喜良)

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