背景资料：中国政府2016年房地产主要政策一览

路透北京12月5日 - 以下为中国2016年推出的主要房地产政策和改革措施：

**中央政府政策**

--银监会下发通知，拟对房价上涨过快的16个热点城市银行业金融机构进行专项检查，以落实房地产调控工作，合理控制业务增速，有效缓释行业集中度偏高的风险。

--中国住房城乡建设部10月14日称，将依法查处发布虚假房源信息和广告、捏造或散布谣言、未取得预售许可证销售商品房等九种房地产开发企业不正当经营行为。

--中国国土部10月9日发布落实“十三五”单位国内生产总值（GDP）建设用地使用面积下降目标的指导意见称，中国要进一步缩小划拨供地范围，扩大国有土地有偿使用范围，坚持和完善经营性土地招标拍卖挂牌出让制度，并完善土地使用标准体系，逐步形成覆盖城乡和各行各业的土地使用标准体系。

--中国住房城乡建设部等七部委8月17日发布“关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见”称，加强房地产中介管理，规定中介机构不得强迫委托人选择指定金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，禁止提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。

--国土资源部5月初出台国土资源“十三五”规划纲要，明确建设地总量将被有效控制，单位国内生产总值建设用地使用面积降低20%,对房地产库存较高的城市，减少直至停止住房用地供应。

--国务院6月3日发布关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见称，加快培育发展住房租赁市场，到2020年基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系；并支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点。

--中国财政部决定，自2月22日起调整房地产交易环节契税和营业税优惠政策，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按1.5%征收；对于个人购买90平米及以下的家庭第二套改善性住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按2%征收。

营业税调整为：个人将购买不足两年的住房对外销售的，全额征收营业税；个人将购买两年以上（含两年）的住房对外销售的，免征营业税。不过，京沪广深仅实施购买家庭唯一住房的契税优惠政策，其它两项优惠暂不实施。

--中国央行于2月初对个人住房贷款政策有关事项进行调整。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

--财政部和税务总局联合发布通知，自2016年1月1日至2018年12月31日，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。

**地方政府政策**

--上海市政府决定自11月29日起，将居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例调整为不低于35%。同时对二套房商贷认购标准，确定为认房又认贷。

天津进一步调整差别化住房信贷政策，具体包括：居民家庭申请商业性个人住房贷款购买首套住房的，最低首付款比例为30%；对拥有一套住房且购房贷款未结清再次申请商业性住房贷款的，最低首付款比例为40%。

--广东省广州市住建委等部门11月下发通知称，为保持房地产市场平稳健康发展，在该市范围内竞买商品住宅用地从事房地产开发必须使用自有资金。

--上海10月8日晚间出台新政，提出2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。根据地块不同情况，进一步增加商品住房用地中保障性住房（含人才公寓）配建的比例和房地产开发企业自持住房的比例。

南昌同日公布政策，实行区域性住房限购，暂停向在市区已拥有一套及以上住房的本市户籍居民出售新建商品住房；暂停向在市区已拥有一套及以上住房的非本市户籍居民出售新建商品住房和存量住房；并根据不同情况实施限贷。

--福州市“十一”期间印发《福州市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的补充通知》，对在本市五城区范围内购买首套商品住房的居民家庭，拥有本市五城区户籍的家庭申请商业性个人住房贷款，首付比例不低于30%。

珠海亦于同期出台政策，对已有三套及以上本地居民、一套及以上非户籍居民、无一年以上纳税或社保记录非户籍居民暂停销售建筑面积144平方米及以下的普通住房；同时规定首套房最低首付款比例不低于30%，二套房最低首付款比例不低于40%。

东莞市也于“十一”期间出台政策称，行政区域内，对拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭暂停向其销售新建商品住房。

--深圳10月4日出台降温房价的调控举措，严格执行限购限贷政策，抬高门槛将外地人社保缴纳年限从三年提高至五年，进一步完善差别化住房信贷政策，要求二套房首付比例不低于七成。

广州同日公布调控措施，将外地人社保缴纳年限提高到三年，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例不得低于70%。

--天津发布关于进一步促进该市房地产市场平稳健康发展的实施意见称，自10月1日起将实施区域性住房限购，强化差别化住房信贷政策。在本市拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂停在市内六区和武清区范围内再次购买住房；对在市内六区和武清区范围内购买首套住房的非本市户籍居民家庭，申请商业贷款首付比例不低于40%。

--武汉10月3日起在部分区域实行住房限购限贷政策，首套房商业贷款首付比例提高至25%；武汉当地人购买二套房首付比例提至50%，外地人购买二套房，暂不发放商业性个人住房贷款。

--成都市政府网站刊发通知称，自10月1日起，成都高新区、天府新区等多区县范围内实行住房限购，同一身份自然人、法人只能新购买一套商品住房。同时严格执行住房限购地区信贷政策，购买二套房商业性个人住房贷款首付款比例不低于40%。

--郑州发布对部分区域实施住房限购的通知称，自10月1日起，郑州市在部分区域内对拥有两套及以上住房的户籍居民家庭和拥有一套及以上住房的非户籍居民家庭限购180平方米以下(不含180平方米)的住房。

--南京10月5日宣布进一步加大主城区（不含六合区、溧水区、高淳区）房地产市场调控力度。外地购买首套房要提供两年内在南京累计缴纳一年及以上个税或社保证明，对本市户籍成年单身人士（含离异），限购一套住房。

--北京市政府9月30日发布通知，要求北京即日起提高购房首付款比例。其中购买首套普通住房的首付款比例不低于35%，购买首套非普通住房的首付款比例不低于40%（自住型商品住房、两限房等政策性住房除外）。

--上海银监局9月向辖内银行业金融机构下发通知，重申将加强对房地产中介机构业务合作资质审核等监管要求，并要求商业银行终止与违规房产中介的合作。

--杭州自9月28日起上调二套房首付比例至50%，并暂停市区购房入户政策，以维护房地产市场持续健康发展。此前该市已重启限购，规定在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房。

--继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市也宣布自9月19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

--苏州、南京两大热点城市不约而同收紧了房地产调控。苏州市8月11日公布，非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市与同日调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。

--北京市住房和城乡建设委员会7月底称，今年将做好房地产市场调控，坚决遏制投机投资性购房需求，继续严格执行限购和差别化的信贷、税收等政策，适度提高第二套非普通商品住房的首付款比例。

--上海市自3月下旬开始执行房市新政，具体包括二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成，购房人须承诺首付款为自有资金；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年。

中国央行上海分行和上海银监局随后亦下发通知，要求辖内各商业银行认真落实差别化个人住房信贷政策，对于有投资、投机性购房特征的，商业银行要从严确定首付款比例和利率。

注：*代表新增。（完）