背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览

路透北京3月1日 - 以下为中国政府2017年实施或推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融/外汇**

*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。

--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制。

--中国央行发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度。央行给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。

--中国外汇交易中心发布“CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则”，自2017年1月1日起，CFETS货币篮子新增11种2016年挂牌人民币对外汇交易币种，CFETS篮子货币数量由13种变为24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240。

**财税/外贸**

--中国财政部和住建部发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。

--中国财政部发布中央财政农业保险保险费补贴管理办法，鼓励各省结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定保险费补贴等政策支持。对资金使用效率较低的，财政部将收回中央财政补贴结余资金，并酌情扣减该地区当年预拨资金。

--中国财政部发布调整完善新能源车补贴政策，从2017年1月1日起，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施；并将严打违规谋补骗补企业及相关政府机关和人员。

**改革**

--中国人力资源社会保障部等发布通知，从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省（区、市），可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。这是在去年规定阶段性降至1%-1.5%后做出的进一步下调。

--中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。

--国土部发布意见称，扩大国有土地有偿使用范围，缩小划拨用地范围，完善公共服务项目用地和国有企事业单位改制建设用地资产处置政策，改制后不符合划拨用地法定范围的，应按有偿使用方式进行土地资产处置。

--发改委发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点，除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。

--中国国家发改委发布通知，林业利用开发性和政策性金融贷款（以下简称林业政策贷款）主要支持范围包括国家储备林建设；国家公园、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护与建设。

--中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。

--中国国务院发布指导意见称，要创新国有资产配置方式。对经营性国有资产，要建立动态调整机制。完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构。

--中国国家发展改革委出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

--中国国务院发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，从2017年开始力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。

注：*代表新增。（完）

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