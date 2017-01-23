背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览

路透北京1月23日 - 以下为中国政府2017年实施或推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融/外汇**

--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。

--中国央行发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度。央行给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。

--中国外汇交易中心发布“CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则”，自2017年1月1日起，CFETS货币篮子新增11种2016年挂牌人民币对外汇交易币种，CFETS篮子货币数量由13种变为24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240。

**财税/外贸**

--中国财政部发布调整完善新能源车补贴政策，从2017年1月1日起，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施；并将严打违规谋补骗补企业及相关政府机关和人员。

**改革**

*--中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案 。

--中国国务院发布指导意见称，要创新国有资产配置方式。对经营性国有资产，要建立动态调整机制。完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构。

--中国国家发展改革委出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

--中国国务院发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，从2017年开始力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。

注：*代表新增。（完）

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