中国股市近日救市政策一览表

路透上海7月6日 - 最近半个月来，中国A股市场持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。为稳定市场人心，中国出台诸如降息和定向降准、降低股票交易费用等多条政策出手救市，而上周六和周日期间，更是多条重量级政策密集出台。

中国股市沪综指.SSEC周五震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。自6月12日触及5,178.191高点以来，至周五累积最大跌幅已达三成。

以下是周末期间中国各个部门出台的救市政策和机构救市措施：

**积极护盘，大资金入市**

--中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。

--中央汇金公司周日晚间公布，近期已在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。

--21家证券公司周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘不减持并择机增持。

--广发基金等25家基金周六倡议并将践行：打开前期限购基金的申购；把握市场机遇，加快偏股型基金的申报和发行，并根据基金契约规定，完成新增资金建仓；基金公司董事长和总经理承诺积极申购本公司偏股型基金，并至少持有1年以上。69家未参会公募基金公司周日表示自愿加入支持行列。

--万科(000002.SZ)(2202.HK)周一公告称，拟在100亿元人民币额度内回购公司A股。

--数十家上市公司承诺，公司大股东、董事长及高管等增持公司股票，或是大股东延长股份限售期限。

**减少资金分流，缓解做空压力**

--沪深证交所宣布，近日的28只新股发行暂缓，已经缴款的10只新股IPO退款，网上申购资金周一解冻，网下申购资金周一退回。

--中国证监会周日官方微博称，中金所已对期指合约特别是中证500期指的部分帐户采取了限制开仓等监管措施。证监会将对恶意做空、利用期指跨期现市场操纵等违法行为，一经查实，将依法予以严惩。

--国泰君安(601211.SS)、招商证券(600999.SS)等券商宣布，暂停融券券源供给，并上调股票折算率和可充抵保证金股票折算率。

--中金所称，为抑制短线过度交易，该所决定对沪深300等三大期指合约按照报单委托量差异化收取交易费用，拟于8月1日前实施。同时，将对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查，防范和打击蓄意做空行为。

**官方舆论**

--人民日报周一发表评论文章，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。

--新华社发布时评称，市场的过快下跌已经引起了有关方面的高度重视，无论是监管层还是市场参与各方都在全力稳定市场。在经济指标趋稳向好、流动性充裕态势持续的背景下，随着各项利好措施的出台，有理由坚定实现资本市场稳定健康发展的信心。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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