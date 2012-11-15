背景资料：中国新当选的25名中共中央政治局委员

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京11月15日电---中国新一届高层领导人名单出炉,共计25人入选中央政治局委员.在未来五年甚至更长的时间,他们将是中国政治舞台上最引人瞩目的人物.
上述25位中央政治局委员中,最年轻的是49岁的胡春华和孙政才.女性中央政治局委员有两位,为刘延东以及孙春兰.
以下为路透整理的25位中央政治局委员主要资料一览:
**习近平
59岁,前国务院副总理习仲勋次子,现任中华人民共和国副主席.他的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.
**李克强
57岁,自2008年起担任中央政治局常委、国务院副总理.
**王岐山
64岁,自2008年起担任国务院副总理.其岳父是中共第十三届中央政治局常委、前国务院副总理姚依林.
**俞正声
67岁,自2002年起一直担任中央政治局委员.现任上海市委书记.
**张德江
65岁,於2008年晋升为国务院副总理.2012年3月,中央决定由张德江取代倒台的薄熙来,担任重庆市委书记.
**张高丽
65岁,自2007年起任中共天津市委书记.
**刘云山
65岁,现任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长.
**汪洋
57岁,现任广东省委书记.在广东任职期间,多次强调"解放思想",推动改革创新,提出"加快转型升级、建设幸福广东"的核心任务.
**李源潮
61岁,2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长,曾多次强调反腐.
**刘延东
女,67岁,国务委员,此前曾在共青团中央待过长达九年.其父刘瑞龙曾担任农业部常务副部长.
**许其亮
62岁,山东临朐人,今年11月初新增补为中央军委副主席,空军上将军衔.此前曾担任空军司令员.
**范长龙
65岁,辽宁丹东人,今年11月初新增补为中央军委副主席,上将军衔,济南军区司令员.此前曾担任解放军总参谋长助理.
**刘奇葆
59岁,安徽宿松人,任四川省委书记,此前曾担任共青团中央书记处书记、广西壮族自治区党委书记等.
**孟建柱
65岁,江苏苏州人,现任国务委员兼公安部部长.此前曾担任上海市副市长、江西省委书记等职务.
**胡春华
49岁,湖北五峰人,现任中共内蒙古自治区党委书记,内蒙古自治区人大常委会主任.曾任西藏自治区常委副书记,共青团中央书记处第一书记,河北省委副书记.
**孙政才
49岁,山东荣成人,现任吉林省委书记.他毕业于北京市农林科学院作物栽培与耕作学专业,农学博士,此前曾担任农业部部长职务.
**郭金龙
65岁,江苏南京人,现任北京市委书记.在2008年奥运会时担任北京奥组委执行主席、党组副书记.此前还曾担任西藏自治区党委书记、安徽省委书记等.
**王沪宁
57岁,山东莱州人,现任中央书记处书记、中央政策研究室主任.
**韩正
58岁,浙江慈溪人,现任上海市市长、上海市委副书记.
**张春贤
59岁,河南禹州人,现任新疆维吾尔自治区党委书记.此前曾担任交通部部长和湖南省委书记等职务.
**赵乐际
55岁,陕西西安人,出生于青海西宁,现任陕西省委书记.之前曾在青海挂职逾30年,在2003-2007年任青海省委书记.
**马凯
66岁,上海市人,现任国务委员兼国务院秘书长、国家行政学院院长.在90年代曾历任国家体改委副主任、国家计委副主任职务,在2003年国家发改委成立後,他出任发改委主任直到2008年.
**李建国
66岁,山东鄄城人,自2008年开始担任十一届全国人大常委会副委员长兼秘书长至今.此前曾历任天津市委副书记、陕西省委书记、山东省委书记等职.
**栗战书
62岁,河北平山人,自今年9月起接替令计划出任中央办公厅主任职务.此前曾担任黑龙江省省长和贵州省委书记等职.
**孙春兰
女,62岁,河北饶阳人,现任福建省委书记.此前曾担任辽宁省委副书记、大连市委书记.(完)
--整理 乔艳红/沈燕;审校 屈桂娟
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