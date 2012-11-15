背景资料：中国新当选的25名中共中央政治局委员

路透北京11月15日电---中国新一届高层领导人名单出炉,共计25人入选中央政治局委员.在未来五年甚至更长的时间,他们将是中国政治舞台上最引人瞩目的人物.

上述25位中央政治局委员中,最年轻的是49岁的胡春华和孙政才.女性中央政治局委员有两位,为刘延东以及孙春兰.

以下为路透整理的25位中央政治局委员主要资料一览:

**习近平

59岁,前国务院副总理习仲勋次子,现任中华人民共和国副主席.他的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**李克强

57岁,自2008年起担任中央政治局常委、国务院副总理.

**王岐山

64岁,自2008年起担任国务院副总理.其岳父是中共第十三届中央政治局常委、前国务院副总理姚依林.

**俞正声

67岁,自2002年起一直担任中央政治局委员.现任上海市委书记.

**张德江

65岁,於2008年晋升为国务院副总理.2012年3月,中央决定由张德江取代倒台的薄熙来,担任重庆市委书记.

**张高丽

65岁,自2007年起任中共天津市委书记.

**刘云山

65岁,现任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长.

**汪洋

57岁,现任广东省委书记.在广东任职期间,多次强调"解放思想",推动改革创新,提出"加快转型升级、建设幸福广东"的核心任务.

**李源潮

61岁,2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长,曾多次强调反腐.

**刘延东

女,67岁,国务委员,此前曾在共青团中央待过长达九年.其父刘瑞龙曾担任农业部常务副部长.

**许其亮

62岁,山东临朐人,今年11月初新增补为中央军委副主席,空军上将军衔.此前曾担任空军司令员.

**范长龙

65岁,辽宁丹东人,今年11月初新增补为中央军委副主席,上将军衔,济南军区司令员.此前曾担任解放军总参谋长助理.

**刘奇葆

59岁,安徽宿松人,任四川省委书记,此前曾担任共青团中央书记处书记、广西壮族自治区党委书记等.

**孟建柱

65岁,江苏苏州人,现任国务委员兼公安部部长.此前曾担任上海市副市长、江西省委书记等职务.

**胡春华

49岁,湖北五峰人,现任中共内蒙古自治区党委书记,内蒙古自治区人大常委会主任.曾任西藏自治区常委副书记,共青团中央书记处第一书记,河北省委副书记.

**孙政才

49岁,山东荣成人,现任吉林省委书记.他毕业于北京市农林科学院作物栽培与耕作学专业,农学博士,此前曾担任农业部部长职务.

**郭金龙

65岁,江苏南京人,现任北京市委书记.在2008年奥运会时担任北京奥组委执行主席、党组副书记.此前还曾担任西藏自治区党委书记、安徽省委书记等.

**王沪宁

57岁,山东莱州人,现任中央书记处书记、中央政策研究室主任.

**韩正

58岁,浙江慈溪人,现任上海市市长、上海市委副书记.

**张春贤

59岁,河南禹州人,现任新疆维吾尔自治区党委书记.此前曾担任交通部部长和湖南省委书记等职务.

**赵乐际

55岁,陕西西安人,出生于青海西宁,现任陕西省委书记.之前曾在青海挂职逾30年,在2003-2007年任青海省委书记.

**马凯

66岁,上海市人,现任国务委员兼国务院秘书长、国家行政学院院长.在90年代曾历任国家体改委副主任、国家计委副主任职务,在2003年国家发改委成立後,他出任发改委主任直到2008年.

**李建国

66岁,山东鄄城人,自2008年开始担任十一届全国人大常委会副委员长兼秘书长至今.此前曾历任天津市委副书记、陕西省委书记、山东省委书记等职.

**栗战书

62岁,河北平山人,自今年9月起接替令计划出任中央办公厅主任职务.此前曾担任黑龙江省省长和贵州省委书记等职.

**孙春兰

女,62岁,河北饶阳人,现任福建省委书记.此前曾担任辽宁省委副书记、大连市委书记.(完)

--整理 乔艳红/沈燕;审校 屈桂娟

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