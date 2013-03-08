背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京3月8日 - 中国人民银行周五称，于3月7日（周四）与新加坡金融管理局续签了中新双边本币互换协议，互换规模由原来的1,500亿元人民币/300亿新加坡元扩大至3,000亿元人民币/600亿新加坡元，有效期三年，经双方同意可以展期。

此前在2010年7月23日，中国人行和新加坡首次签署双边本币互换协议，规模为1,500亿元人民币。

自2008年末以来至今，中国已与18个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利于双边贸易的发展。

以下为上述协议的具体内容:

伙伴国/地区 规模(亿元人民币 签署日期 有效期(年

) )

新加坡 3,000 2013-3-7 3

乌克兰 150 2012-6-26 3

澳大利亚 2,000 2012-3-22 3

蒙古国 100 2012-3-20 3

土耳其 100 2012-2-21 3

马来西亚 1,800 2012-2-8 3

阿联酋 350 2012-1-17 3

巴基斯坦 100 2011-12-23 3

泰国 700 2011-12-22 3

香港 4,000 2011-11-22 3

韩国 3,600 2011-10-26 3

哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3

乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3

新西兰 250 2011-4-18 3

冰岛 35 2010-6-9 3

阿根廷 700 2009-4-2 3

印尼 1,000 2009-3-23 3

白俄罗斯 200 2009-3-11 3

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合计 18,162(完)

(整理 乔艳红; 审校 曾祥进)

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