背景资料：发改委批复的25个城轨项目主要细节一览

路透北京9月7日电---国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.

据路透根据发改委官网公布的信息计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模约为6,610亿元人民币,其中由地方政府财政资金解决的资本金占比接近40%,资本金以外资金采用国内银行贷款等融资方式解决.