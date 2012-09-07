背景资料：发改委批复的25个城轨项目主要细节一览

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京9月7日电---国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.
据路透根据发改委官网公布的信息计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模约为6,610亿元人民币,其中由地方政府财政资金解决的资本金占比接近40%,资本金以外资金采用国内银行贷款等融资方式解决.
项目建设周期长至2020年.
25个城轨等项目的主要细节如下:
1.常州市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2011-2018年
项目总投资: 336.5亿元人民币
其中资本金134.6亿元,占总投资40%
2.厦门市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2011-2020年
项目总投资: 503.7亿元人民币
其中资本金201.5亿元,占总投资40%
3.沈阳市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2012-2018年
项目总投资: 610.38亿元人民币
其中资本金183.11亿元,占总投资30%
4.哈尔滨市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2008-2018年
项目总投资: 562.2亿元人民币
其中资本金229.3亿元,占总投资40.8%
5.广州市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2012-2018年
项目总投资: 1,241亿元人民币
其中资本金558.45亿元,占总投资45%
6.上海市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2010-2015年
项目总投资: 167.91亿元人民币
其中资本金71亿元,占总投资42%
7.兰州市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2011-2020年
项目总投资: 229.22亿元人民币
其中资本金63亿元,占总投资27.48%
8.太原市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2012-2018年
项目总投资: 309.29亿元人民币
其中资本金108.26亿元,占总投资35%
9.石家庄市城市轨道交通近期建设规划
建设期限:2012-2020年
项目总投资: 421.94亿元人民币
其中资本金168.78亿元,占总投资40%
10.成都市地铁3号线一期工程可行性研究报告
建设工期:五年
项目总投资: 114.83亿元人民币
其中资本金28.71亿元,占总投资25%
11.长春市地铁2号线一期工程可行性研究报告
建设工期:五年
项目总投资: 128.3亿元人民币
其中资本金32.1亿元,占总投资25%
12.西安市地铁3号线一期工程可行性研究报告
建设工期:五年
项目总投资: 180.3亿元人民币
其中资本金45.1亿元,占总投资25%
13.天津市地铁5、6号线调整及6号线延伸线工程可行性研究报告
建设工期:四年
项目总投资: 258.22亿元人民币
其中资本金129.11亿元,占总投资50%
14.宁波市轨道交通1号线二期工程可行性研究报告
建设工期:48个月
项目总投资: 70.22亿元人民币
其中资本金17.56亿元,占总投资25%
15.广州市轨道交通7号线一期工程可行性研究报告
建设工期:四年
项目总投资: 94.67亿元人民币
其中资本金37.57亿元,占总投资39.7%
16.苏州市轨道交通2号线延伸线工程可行性研究报告
建设工期:四年
项目总投资: 99.05亿元人民币
其中资本金34.67亿元,占总投资35%
17.苏州市轨道交通4号线及支线工程可行性研究报告
建设工期:四年六个月
项目总投资: 357.49亿元人民币
其中资本金125.12亿元,占总投资35%
18.深圳市轨道交通11号线可行性研究报告
建设工期:四年六个月
项目总投资: 333.22亿元人民币
其中资本金166.61亿元,占总投资50%
19.深圳市轨道交通7号线可行性研究报告
建设工期:五年
项目总投资: 254.92亿元人民币
其中资本金127.46亿元,占总投资50%
20.青岛市地铁2号线一期工程可行性研究报告
建设工期:54个月
项目总投资: 175.52亿元人民币
其中资本金61.43亿元,占总投资35%
21.成都市1号线南延线工程及海洋公园站可行性研究报告
建设工期:三年
项目总投资: 40.07亿元人民币
其中资本金10.02亿元,占总投资25%
22.干塘至武威南铁路增建二线项目建议书
项目总投资: 37.7亿元人民币
其中资本金占50%
23.杭州地铁一号线特许经营项目
项目总投资: 82.9亿元人民币
其中资本金45.4亿元,由杭州地铁一号线投资有限公司以人民币现金出资23.154亿元,占51%;港铁杭州一号线投资有限公司以港币现汇出资折合人民币22.246亿元,占49%
24.内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划
建设工期:2012-2020年,远景展望到2035年
25.江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划
建设期限:2012-2020年
浏览详细内容,请点击发改委网站:(here) (完)
--整理 宿泱韫; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)