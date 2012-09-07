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中国财经 | 2012年 9月 7日 星期五 17:35 BJT

背景资料：发改委批复的25个城轨项目主要细节一览

路透北京9月7日电---国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.

据路透根据发改委官网公布的信息计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模约为6,610亿元人民币,其中由地方政府财政资金解决的资本金占比接近40%,资本金以外资金采用国内银行贷款等融资方式解决.

项目建设周期长至2020年.

25个城轨等项目的主要细节如下:

1.常州市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2011-2018年

项目总投资: 336.5亿元人民币

其中资本金134.6亿元,占总投资40%

2.厦门市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2011-2020年

项目总投资: 503.7亿元人民币

其中资本金201.5亿元,占总投资40%

3.沈阳市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2012-2018年

项目总投资: 610.38亿元人民币

其中资本金183.11亿元,占总投资30%

4.哈尔滨市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2008-2018年

项目总投资: 562.2亿元人民币

其中资本金229.3亿元,占总投资40.8%

5.广州市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2012-2018年

项目总投资: 1,241亿元人民币

其中资本金558.45亿元,占总投资45%

6.上海市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2010-2015年

项目总投资: 167.91亿元人民币

其中资本金71亿元,占总投资42%

7.兰州市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2011-2020年

项目总投资: 229.22亿元人民币

其中资本金63亿元,占总投资27.48%

8.太原市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2012-2018年

项目总投资: 309.29亿元人民币

其中资本金108.26亿元,占总投资35%

9.石家庄市城市轨道交通近期建设规划

建设期限:2012-2020年

项目总投资: 421.94亿元人民币

其中资本金168.78亿元,占总投资40%

10.成都市地铁3号线一期工程可行性研究报告

建设工期:五年

项目总投资: 114.83亿元人民币

其中资本金28.71亿元,占总投资25%

11.长春市地铁2号线一期工程可行性研究报告

建设工期:五年

项目总投资: 128.3亿元人民币

其中资本金32.1亿元,占总投资25%

12.西安市地铁3号线一期工程可行性研究报告

建设工期:五年

项目总投资: 180.3亿元人民币

其中资本金45.1亿元,占总投资25%

13.天津市地铁5、6号线调整及6号线延伸线工程可行性研究报告

建设工期:四年

项目总投资: 258.22亿元人民币

其中资本金129.11亿元,占总投资50%

14.宁波市轨道交通1号线二期工程可行性研究报告

建设工期:48个月

项目总投资: 70.22亿元人民币

其中资本金17.56亿元,占总投资25%

15.广州市轨道交通7号线一期工程可行性研究报告

建设工期:四年

项目总投资: 94.67亿元人民币

其中资本金37.57亿元,占总投资39.7%

16.苏州市轨道交通2号线延伸线工程可行性研究报告

建设工期:四年

项目总投资: 99.05亿元人民币

其中资本金34.67亿元,占总投资35%

17.苏州市轨道交通4号线及支线工程可行性研究报告

建设工期:四年六个月

项目总投资: 357.49亿元人民币

其中资本金125.12亿元,占总投资35%

18.深圳市轨道交通11号线可行性研究报告

建设工期:四年六个月

项目总投资: 333.22亿元人民币

其中资本金166.61亿元,占总投资50%

19.深圳市轨道交通7号线可行性研究报告

建设工期:五年

项目总投资: 254.92亿元人民币

其中资本金127.46亿元,占总投资50%

20.青岛市地铁2号线一期工程可行性研究报告

建设工期:54个月

项目总投资: 175.52亿元人民币

其中资本金61.43亿元,占总投资35%

21.成都市1号线南延线工程及海洋公园站可行性研究报告

建设工期:三年

项目总投资: 40.07亿元人民币

其中资本金10.02亿元,占总投资25%

22.干塘至武威南铁路增建二线项目建议书

项目总投资: 37.7亿元人民币

其中资本金占50%

23.杭州地铁一号线特许经营项目

项目总投资: 82.9亿元人民币

其中资本金45.4亿元,由杭州地铁一号线投资有限公司以人民币现金出资23.154亿元,占51%;港铁杭州一号线投资有限公司以港币现汇出资折合人民币22.246亿元,占49%

24.内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划

建设工期:2012-2020年,远景展望到2035年

25.江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划

建设期限:2012-2020年

浏览详细内容,请点击发改委网站:(here) (完)

--整理 宿泱韫; 审校 黄凯

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