背景资料：中国新一届中央领导层热门人选

路透北京/上海11月6日电---中国将於本月公布新一届国家领导人名单.消息人士指出,10位主要候选人将角逐下一届中共中央政治局常委的七个席位,入选者在未来五年将掌舵中国这一全球第二大经济体.

中国将於周四(8日)在北京召开十八大,选举新一届中共中央领导人.外界普遍预期,习近平将出任国家主席,而国务院总理职务将由李克强接替.

以下为路透整理的10位主要中共中央政治局常委候选人资料:

**习近平**

习近平,59岁,是前国务院副总理习仲勋次子,现任中共中央政治局常委、中华人民共和国副主席.

1975年-1979年,他在清华大学化学工程系学习.毕业後先後担任国务院办公厅、中央军委办公厅秘书,河北省正定县县委书记,福建省省长,浙江省副省长、代省长以浙江省委书记,2007年被调往上海担任市委书纪.

在2007年秋举行的中共十七大上,习近平由中央委员入选由九人组成的中共中央政治局常委,并出任中央书记处书记.

2010年10月28日,全国人大常委会表决通过习近平担任中央军委副主席.

他在今年9月的东盟商务与投资峰会上指出,中国将进一步全面发展开放型经济.要不断完善区域开放格局,继续深化沿海开放,加快内陆和沿边地区开放,促进同周边国家共同发展.

习近平的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**李克强**

李克强,57岁,北京大学经济学院经济学专业毕业.2008年起担任中央政治局常委,国务院副总理.

他在1974年是安徽省凤阳县大庙公社东陵大队的知青,之後担任大队党支部书记,其後担任共青团中央书记处书记兼全国青联副主席等;1998年起自先後担任河南省委副书记,省长及辽宁省委书记;2007年进入中央政治局常委.

他在今年10月份的讲话中提到,要以改革创新推动结构调整和经济转型.改革已进入攻坚阶段和深水区,涉及更深层次利益格局调整,实施难度也更大,必须以更大决心和勇气推进重点领域和关键环节改革,进一步深化财税、企业、金融、价格、收入分配等项改革.

**王岐山**

王岐山,64岁,现任中共中央政治局委员、国务院副总理.

1973年-1976年,王岐山在西北大学历史系历史专业学习,1982年起先後担任中央书记处农村政策研究室处长、国务院农村发展研究中心所长、中国农村信托投资公司总经理、中国建设银行副行长、中国央行副行长、中国建设银行行长、广东省副省长、国务院经济体制改革办公室主任、海南省委书记、北京市委副书记、代市长、市长.

2007年秋举行的中共十七大上,王岐山当选中央政治局委员,2008年起任国务院副总理.

1994年,王岐山任中国建行行长期间,推动建行和摩根士丹利合作,成立了中国第一家合资投资银行——中国国际金融有限公司,并兼任董事长职务.1997年底,王岐山在亚洲金融危机下,赴广东协助处理广信、粤海等国有企业资不抵债的事件,其後以金融专家身份为公众所知.2002年年担任海南省委书记,处理海南房地产泡沫破裂後遗留下来的"难题".2003年非典(Sars)爆发时,他临危受命担任北京代市长,并迅速地控制了疫情.

2011年"两会"期间,王岐山指出,目前中国银行的布局不均衡,要警惕同质化.

王岐山的岳父是中共第十三届中央政治局常委、前国务院副总理姚依林.

**刘云山**

刘云山,65岁,现任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长.

1964－1968年,刘云山在内蒙古自治区集宁师范学校学习,後担任教师、宣传部干事、新华社内蒙古分社记者、副组长、共青团内蒙古自治区委员会副书记、内蒙古自治区党委宣传部副部长、部长、内蒙古自治区党委秘书长、赤峰市委书记、内蒙古自治区党委副书记,1993年升任中央宣传部副部长,2002年升任为部长.

早在1985年,刘云山即已经被作为"省部级干部第三梯队人选",成为最年轻的十二届中共中央候补委员,中共十五大时晋升为中央委员.

2003年新京报获准在北京成立,为中国国内首家获正式批准的跨地区联合办报试点,也是中国首家股份制结构的时政类报纸.2011年,该报被划归北京市委宣传部管辖.

**李源潮**

李源潮,61岁,2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长,曾多次强调反腐.

李源潮出生在江苏的一个高级干部家庭,父亲李干成为中共常州地委第一副书记.文革前,李干成曾担任上海市委常委、上海市副市长.1968-1972年期间,李源潮被安排到江苏省大丰县上海农场劳动.

2002-2007年,他在担任江苏省委书记期间,当地人均收入和经济发展均呈现出快速增长,同时在招商引资的过程中吸引了包括福特、三星和卡特彼勒在内的全球工业巨头.

他早年曾分别就读于上海师范大学和复旦大学的数学系,1988-1991年在北京大学光华管理学院获理学硕士学位,师从知名经济学家厉以宁,之後於1991-1995年在中央党校研究生部科学社会主义专业学习,并获法学博士学位.

李源潮近期提出,中国企业要更好地走出去,亟需培养造就更多的了解国际市场、通晓国际规则、熟悉他国文化、善于跨国经营的知名企业家.

**张德江**

张德江,65岁,中共中央政治局委员,国务院副总理.2012年3月,中央决定由张德江取代倒台的薄熙来,担任重庆市委书记.

张德江於2008年晋升为国务院副总理,主管交通和安全生产.在2011年甬温线重大铁路交通事故发生後,他负责指导救援、善後处理和事故调查工作.

而在此之前,张德江曾分别担任过吉林省委书记、浙江省委书记和广东省委书记.其中在广东省任职期间,他曾提出泛珠三角区域合作战略构想,并助该区域保持了中国经济增长源泉的重要地位.

张德江出生于辽宁,早年在延边大学朝鲜语系朝鲜语专业学习,之後又在朝鲜金日成综合大学经济系学习.

张德江今年初曾强调,要确保实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度年底前全覆盖.今年4月,他指出,重庆必须继续坚持扩大开放,吸引外商来渝合作.

**张高丽**

张高丽,65岁,中共中央政治局委员,2007年起任中共天津市委书记.

他祖籍福建泉州,毕业于厦门大学经济计划统计专业,於1970年加入石油部广东茂名石油公司,从工人做起,其後任中国石化总公司茂名石油工业公司经理.

离开石油系统後,张高丽於1988年担任广东省副省长,其後先後任山东省省长及省委书记、中共天津市委书记.

自称"苦孩子"出身的张高丽曾表示,在企业的工作经历使他养成"当老实人、说老实话、办老实事"的工作原则.

他主政天津市期间,高科技和滨海新区带动当地经济迅速发展,遂被外界冠以"天津模式".但张高丽却表示不存在天津模式.其低调作风,与薄熙来的"重庆模式"和汪洋的"广东模式"大相迳庭.

外界估计,张高丽过去在广东、山东和天津推动经济增长,被视为国务院常务副总理的热门人选.

**汪洋**

汪洋,57岁,安徽宿州人,17岁开始在宿县地区食品厂当工人,1976年进入宿县地区的五七干校当教员,後被选拔到中央党校理论宣传干部班政治经济学专业学习.

1981年,时年26岁的汪洋被任命为宿县地委副书记,此後18年,他一直在安徽任职,先後担任安徽省委宣传部部长、铜陵市市长、安徽省省长助理等职务,并在38岁时任安徽省副省长,为当时中国最年轻的副省长.在此期间,他在中国科技大学管理科学系在职学习,获工学硕士学位.

1999年後汪洋被调入国务院任职,在朱熔基时期任国家发展计划委员会副主任,温家宝时期为国务院副秘书长,负责国务院办公厅常务工作.2005年起任重庆市委书记,两年後在中共十七大当选为中央政治局委员,并担任广东省委书记至今.

汪洋在广东任职期间,多次强调"解放思想",推动改革创新,提出"加快转型升级、建设幸福广东"的核心任务.今年两会汪洋表示,只要各级党委和政府的有关部门真正是能够代表最广大人民群众的根本利益,那麽改革就会往前迈出最关键的步伐.

**俞正声**

俞正声,67岁,浙江绍兴人,现任十七届中央政治局委员,上海市委书记.

他1963年参加工作,先後在河北张家口无线电六厂,第四机械工业部下属研究所,电子工业部任职.1984年至1985年任中国残疾人福利基金会负责人、副理事长.

1985年起先後在山东烟台市和青岛市担任领导职务,1997年调任建设部,先後担任副部长、部长,2001年起担任湖北省委书记.2007年调任上海任市委书记.

2002年起,俞正声一直担任中央政治局委员.

在谈在防腐倡廉时,他曾提到,干部要“夹着尾巴做官”,言行经得起监督和检查.

**刘延东**

刘延东,67岁,江苏南通人,是目前中共中央政治局25个委员中唯一的女性.她毕业于吉林大学行政学院政治学理论专业,其父刘瑞龙是中国工农红军第十四军的创建人之一,建国後曾担任农业部常务副部长.

刘延东在1982年-1991年长达九年的时间里,一直呆在共青团中央,历任中央书记处书记、常务书记,全国青联副主席、主席等职,经历了胡锦涛等三任团中央负责人.离开共青团後,她先後担任中央统战部副秘书长、统战部副部长,从2002年起出任统战部部长长达五年,直至2007年.

2007年她入选中央政治局委员,2008年又被任命为国务委员,并出任北京奥运会组委会副主席和党组副书记职务.(完)

--整理 路透中文部

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