背景资料：中国新一届中共中央政治局常委

路透北京/上海11月15日电---中国共产党新一届领导核心--中央政治局七名常委周四正式亮相,他们依次是习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.未来五年,他们将掌舵中国这一全球第二大经济体.

中共第十八届一中全会还决定习近平为中央军事委员会主席,范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席;会议批准王岐山任中央纪委书记.

外界普遍预期,明年3月习近平将出任中国国家主席,李克强将担任国务院总理,张德江和俞正声估计分别担任全国人大委员长和全国政协主席,张高丽有可能成为常务副总理.

以下为路透整理的政治局常委背景资料:

**习近平**

习近平,59岁,是前国务院副总理习仲勋次子,现任中共中央政治局常委、中华人民共和国副主席.

1975年-1979年,他在清华大学化学工程系学习.毕业後先後担任国务院办公厅、中央军委办公厅秘书,河北省正定县县委书记,福建省省长,浙江省副省长、代省长以浙江省委书记,2007年被调往上海担任市委书纪.

在2007年秋举行的中共十七大上,习近平由中央委员入选由九人组成的中共中央政治局常委,并出任中央书记处书记.

2010年10月28日,全国人大常委会表决通过习近平担任中央军委副主席.

他在今年9月的东盟商务与投资峰会上指出,中国将进一步全面发展开放型经济.要不断完善区域开放格局,继续深化沿海开放,加快内陆和沿边地区开放,促进同周边国家共同发展.

习近平的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**李克强**

李克强,57岁,北京大学经济学院经济学专业毕业.2008年起担任中央政治局常委,国务院副总理.

他在1974年是安徽省凤阳县大庙公社东陵大队的知青,之後担任大队党支部书记,其後担任共青团中央书记处书记兼全国青联副主席等;1998年起自先後担任河南省委副书记,省长及辽宁省委书记;2007年进入中央政治局常委.

他在今年10月份的讲话中提到,要以改革创新推动结构调整和经济转型.改革已进入攻坚阶段和深水区,涉及更深层次利益格局调整,实施难度也更大,必须以更大决心和勇气推进重点领域和关键环节改革,进一步深化财税、企业、金融、价格、收入分配等项改革.

**张德江**

张德江,65岁,中共中央政治局委员,国务院副总理.2012年3月,中央决定由张德江取代倒台的薄熙来,担任重庆市委书记.

张德江於2008年晋升为国务院副总理,主管交通和安全生产.在2011年甬温线重大铁路交通事故发生後,他负责指导救援、善後处理和事故调查工作.

而在此之前,张德江曾分别担任过吉林省委书记、浙江省委书记和广东省委书记.其中在广东省任职期间,他曾提出泛珠三角区域合作战略构想,并助该区域保持了中国经济增长源泉的重要地位.

张德江出生于辽宁,早年在延边大学朝鲜语系朝鲜语专业学习,之後又在朝鲜金日成综合大学经济系学习.

张德江今年初曾强调,要确保实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度年底前全覆盖.今年4月,他指出,重庆必须继续坚持扩大开放,吸引外商来渝合作.

**俞正声**

俞正声,67岁,浙江绍兴人,现任十七届中央政治局委员,上海市委书记.

他1963年参加工作,先後在河北张家口无线电六厂,第四机械工业部下属研究所,电子工业部任职.1984年至1985年任中国残疾人福利基金会负责人、副理事长.

1985年起先後在山东烟台市和青岛市担任领导职务,1997年调任建设部,先後担任副部长、部长,2001年起担任湖北省委书记.2007年调任上海任市委书记.

2002年起,俞正声一直担任中央政治局委员.

在谈在防腐倡廉时,他曾提到,干部要“夹着尾巴做官”,言行经得起监督和检查.

**刘云山**

刘云山,65岁,现任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长.

1964－1968年,刘云山在内蒙古自治区集宁师范学校学习,後担任教师、宣传部干事、新华社内蒙古分社记者、副组长、共青团内蒙古自治区委员会副书记、内蒙古自治区党委宣传部副部长、部长、内蒙古自治区党委秘书长、赤峰市委书记、内蒙古自治区党委副书记,1993年升任中央宣传部副部长,2002年升任为部长.

早在1985年,刘云山即已经被作为"省部级干部第三梯队人选",成为最年轻的十二届中共中央候补委员,中共十五大时晋升为中央委员.

2003年新京报获准在北京成立,为中国国内首家获正式批准的跨地区联合办报试点,也是中国首家股份制结构的时政类报纸.2011年,该报被划归北京市委宣传部管辖.

**王岐山**

王岐山,64岁,现任中共中央政治局委员、国务院副总理.

1973年-1976年,王岐山在西北大学历史系历史专业学习,1982年起先後担任中央书记处农村政策研究室处长、国务院农村发展研究中心所长、中国农村信托投资公司总经理、中国建设银行副行长、中国央行副行长、中国建设银行行长、广东省副省长、国务院经济体制改革办公室主任、海南省委书记、北京市委副书记、代市长、市长.

2007年秋举行的中共十七大上,王岐山当选中央政治局委员,2008年起任国务院副总理.

1994年,王岐山任中国建行行长期间,推动建行和摩根士丹利合作,成立了中国第一家合资投资银行——中国国际金融有限公司,并兼任董事长职务.1997年底,王岐山在亚洲金融危机下,赴广东协助处理广信、粤海等国有企业资不抵债的事件,其後以金融专家身份为公众所知.2002年年担任海南省委书记,处理海南房地产泡沫破裂後遗留下来的"难题".2003年非典(Sars)爆发时,他临危受命担任北京代市长,并迅速地控制了疫情.

2011年"两会"期间,王岐山指出,目前中国银行的布局不均衡,要警惕同质化.

王岐山的岳父是中共第十三届中央政治局常委、前国务院副总理姚依林.

**张高丽**

张高丽,65岁,中共中央政治局委员,2007年起任中共天津市委书记.

他祖籍福建泉州,毕业于厦门大学经济计划统计专业,於1970年加入石油部广东茂名石油公司,从工人做起,其後任中国石化总公司茂名石油工业公司经理.

离开石油系统後,张高丽於1988年担任广东省副省长,其後先後任山东省省长及省委书记、中共天津市委书记.

自称"苦孩子"出身的张高丽曾表示,在企业的工作经历使他养成"当老实人、说老实话、办老实事"的工作原则.

他主政天津市期间,高科技和滨海新区带动当地经济迅速发展,遂被外界冠以"天津模式".但张高丽却表示不存在天津模式.其低调作风,与薄熙来的"重庆模式"和汪洋的"广东模式"大相迳庭.

外界估计,张高丽过去在广东、山东和天津推动经济增长,被视为国务院常务副总理的热门人选.(完)

--整理 路透中文部

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。