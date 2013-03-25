背景资料：塞浦路斯危机主角

路透尼科西亚3月23日 - 全球银行业的目光聚焦在塞浦路斯前两大银行身上，因二者的濒临崩溃威胁到银行业根基与欧元体系。根据塞浦路斯与国际金主最新达成的协议，第二大银行Popular Bank of Cyprus CPBC.CY(亦称Laiki银行)CPBC.CY将被关闭，部分存款帐户将被转移至第一大银行Bank of CyprusBOC.CY。

以下是两家银行的情况简介。

**Bank of Cyprus**

它是塞浦路斯最大的银行，成立年月可追溯至1899年。最高市值为2007年12月达到接近75亿欧元(97.5亿美元)，但在2013年3月急降至4亿欧元。主要业务为在塞浦路斯和希腊经营零售银行业务，也有一些投行和私人银行业务，旗下还拥有Kermia海滩别墅度假酒店。雇员总共约1.1万名。

存款：

存款总规模为278亿欧元，仅10%是位于欧元区以外的分支。俄罗斯与英国分支的规模相当，为12亿欧元。塞国国内存款占比为66%，希腊占比23%。这些数据是截至2012年9月底，在公布第三季帐目时披露的。(Laiki银行未提供类似数据)

业务分布：

业务遍布塞浦路斯、希腊、俄罗斯、罗马尼亚、乌克兰、海峡群岛；在莫斯科、圣彼得堡、 叶卡捷琳堡、基辅、贝尔格莱德与约翰内斯堡也设有代表处。根据截至2012年9月30日的数据，国内贷款占整体贷款的52%，希腊放款占33%。

股东情况：

2011年年报显示，Bank of Cyprus的股份有61%是由塞浦路斯人持有，希腊股东持有13%，其余股份的持有人是“其他国家”。当时约80%的股份是由私人股东持有。

为何陷入麻烦：

2011年，该银行在希腊债券上损失16亿欧元，随着不良贷款占比飙升至17%，坏帐拨备在2012年前三季增加一倍，达到8亿欧元。2012年贷款损失加大的主因是希腊，有4.36亿欧元拨备是针对希腊计提的。

**Cyprus Popular Bank**

它的历史超过110年，业务遍及10个市场。市值在2007年11月曾超过81亿欧元，但今年3月一度萎缩至1.7亿欧元。主营业务是零售与企业/投资银行业务，也有财富管理业务及其他投资。

业务分布：

业务分布在塞浦路斯、希腊、英国、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、马耳他、根西岛，在中国也设有代表处。根据截至2011年12月的数据，塞国国内贷款占整体贷款的43%，希腊贷款占比48%。

股东情况：

根据Cyprus Popular Bank网站2012年8月发布的资料，塞浦路斯政府在2012年6月斥资18亿欧元救援该行后，持有84%股份，其余股份由约9.2万名私人投资者与机构投资者持有。2011年12月的更详细资料显示，员工持有该行2.45%股份，其他个人持有37%股份，公司持有54%。

为何陷入麻烦：

Laiki银行2011年在希腊债券上损失23亿欧元，2012年前三季的业绩显示，贷款损失拨备较上年几近增长三倍，达到4亿欧元。(完)

(编译 隋芬; 审校 沈以文)

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