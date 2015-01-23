背景资料：欧洲购买公债和分央行将如何担风险

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透法兰克福1月22日 - 欧洲央行(ECB)周四宣布一项印钞购买公债
的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最
后一搏。
以下是该计划将如何运作的细节：
欧洲央行和欧元区各国央行将在3月开始每月买入600亿欧元债券，其
中主要是政府公债。除大约500亿欧元各国公债之外，还有重新打包的民
间债券、有资产担保的证券(ABS)以及担保债券，约100亿欧元。
这一购债计划将推行至2016年9月，抑或直到消费者物价出现“持续
”好转。如果成功的话，这一计划可能提前结束，但如果效果较小，也许
将延长。
12%的购债将是欧洲机构的债券。这些机构包括欧洲投资银行，以及
在欧债危机中为帮助困境中国家而建立的机构，即欧洲稳定机制(ESM)和
欧洲金融稳定机构(EFSF)。
整体计划中，由欧洲央行直接购买的公债份额将占8%。这个部份的风
险将由整个欧元区共同分担。
余下的80%购债份额，将由各个国家央行负责，并由他们来承担风险
。
债券的评级需至少为BBB-，即比垃圾级高出一个级距。低于此门槛的
国家必定是在接受纾困计划。
可购买的单一国家公债不得超过其发行总量的33%。这意味着希腊目
前将暂时无法合乎标准，因欧洲央行及其他欧元区国家央行所持的希腊债
券已经超过这个水平。
任何一种债券，可购买的数量不得超过其在市场流通数量的25%。
万一发生债务违约情况，各家央行的偿债顺位与其他债权人相同。央
行所购买债券的到期期限从2年到30年。(完)
(编译 于春红/李婷仪 审校 张涛)
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