背景资料：欧洲购买公债和分央行将如何担风险

路透法兰克福1月22日 - 欧洲央行(ECB)周四宣布一项印钞购买公债

的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最

后一搏。

以下是该计划将如何运作的细节：

欧洲央行和欧元区各国央行将在3月开始每月买入600亿欧元债券，其

中主要是政府公债。除大约500亿欧元各国公债之外，还有重新打包的民

间债券、有资产担保的证券(ABS)以及担保债券，约100亿欧元。

这一购债计划将推行至2016年9月，抑或直到消费者物价出现“持续

”好转。如果成功的话，这一计划可能提前结束，但如果效果较小，也许

将延长。

12%的购债将是欧洲机构的债券。这些机构包括欧洲投资银行，以及

在欧债危机中为帮助困境中国家而建立的机构，即欧洲稳定机制(ESM)和

欧洲金融稳定机构(EFSF)。

整体计划中，由欧洲央行直接购买的公债份额将占8%。这个部份的风

险将由整个欧元区共同分担。

余下的80%购债份额，将由各个国家央行负责，并由他们来承担风险

。

债券的评级需至少为BBB-，即比垃圾级高出一个级距。低于此门槛的

国家必定是在接受纾困计划。

可购买的单一国家公债不得超过其发行总量的33%。这意味着希腊目

前将暂时无法合乎标准，因欧洲央行及其他欧元区国家央行所持的希腊债

券已经超过这个水平。

任何一种债券，可购买的数量不得超过其在市场流通数量的25%。

万一发生债务违约情况，各家央行的偿债顺位与其他债权人相同。央

行所购买债券的到期期限从2年到30年。(完)

(编译 于春红/李婷仪 审校 张涛)

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