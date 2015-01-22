背景资料：市场对欧洲央行量化宽松政策预期及可能的影响

路透伦敦1月21日 - 金融市场正在准备迎接欧洲央行周四启动量化宽松(QE)计划，以重振萎靡不振的欧元区经济和通胀。

以下为市场对欧洲央行会议结果的预期、关注要点及可能的影响：

**规模**

欧洲央行印钞规模会有多大？路透调查访问的货币市场交易员预计主权债购买规模会达到6,000亿欧元。周三有媒体报导称，欧洲央行每月将买入500亿欧元，一种说法称购债计划将持续一年，另一种则称计划是从3月开始持续至2016年末。总购债规模预估介于5,000亿至略超1万亿欧元之间。“5,000亿的规模会略微让人失望...1万亿就是利多了，”德意志银行联席执行长Anshu Jain表示。而投资者认为，6,000亿欧元的规模并不足以推动通胀升向略低于2%的央行目标。市场通胀预期目前处在纪录低点，反映了对QE效果持怀疑态度。若意外宣布大规模甚或无限额购债计划，就像日本央行10月宣布的举措那样，那么将会进一步刺激欧元区二线国家债券的买兴，并降低其较德国可比公债利差。

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**市场预期**

根据路透调查访问分析师的预期中值，欧洲央行本周宣布量化宽松举措的机率为70%，略低于货币市场交易员预期的90%。

到期期限至多达六年的欧元区最高等级公债收益率(殖利率)已降为负值，因投资者寄望之后可向欧洲央行出售这些公债以获利，因此纷纷抢购。欧洲央行决策者几未采取措施降低这些预期，而若推迟这个决定则可能引发市场动荡，尤其是在希腊1月25日大选已引发该国在欧元区前景的担忧之际。

**仓位情况**

投资者抢购各种评级的欧元区公债，推动公债收益率降至纪录低位，多数享有最高评级的短期公债收益率更在零水准下方进一步下滑。但在欧洲央行会议召开的前一天，受有关欧洲央行购债规模的报导影响，德国10年期公债收益率创下2013年12月以来最大单日升幅；该公债收益率在2014年全年稳步下滑。在汇市方面，期权交易员更加坚定看空欧元的立场。一周期风险逆转指标显示，对欧元走软的短期押注为2011年11月以来最高。

**风险分担**

这项计划主要的不确定性在于其将如何运作，焦点将是个别央行是否将买进本国公债，为呼应德国所担心的道德疑虑而承担信用风险。此举可能导致投资人减持欧元区二线国家公债，增加对顶级评级、更具流动性之资产的需求。二线国家公债收益率料将从记录低点上升，与可比德债的利差也将更大。

**被排除在外者**

市场高度臆测欧洲央行购债范围可能排除希腊公债，因该国即将进行的选举结果可能导致其和国际借款机构意见不一，从而再度掀起危机。希腊是2009年欧元区债务危机的导火线，遭到债市拒于门外。欧洲央行QE购债范围若排除希腊公债，该国借贷成本将重回难以维系的高水平，或许将再次引发违约。在本周日的希腊选举投票日之前，该国股债市料将更加震荡。(完)

(编译 李爽/许娜/李婷仪 审校 郑茵/龚芳/戴素萍)

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