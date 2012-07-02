背景资料：欧元区推出旨在结束债务危机的新措施

路透布鲁塞尔6月29日电---欧元区领导人周五加大应对危机的力度,给予援助基金更大的灵活性来稳定债市,并可在未来对银行直接注资.

以下为相关决定的主要内容:

**整合欧元区银行业监督**

欧洲央行将成为欧元区银行业的最高监督机构,欧盟执委会将很快就如何操作提交一份报告,领导人会在年底之前对该报告进行审议.

一名高级欧元区官员说,由於17个欧元区成员国中,有14个国家的央行已具备监督权力,所以将在2013年初设立整个欧元区范围的监督机构.

这是迈向欧元区银行业联盟的第一步,联盟稍後亦将组建一个银行业清算基金和存款担保计划.

**直接对银行业进行资本重组**

根据当前条款,若一国没有足够资金为自身银行业重组资本,其政府可向欧元区援助基金借款进行.这会增加该国的债务规模.

这就形成了一个恶性循环--高负债的主权国借钱来救助银行业,而正因为这些债务,银行所持有的主权债券价值出现缩水.

因此欧元区领导人决定,一旦欧洲央行成为银行业最高监管机构且对欧元区银行业运营具有控制权,欧元区救助基金将能直接向银行业提供贷款,以便其进行资本重组.

直接的资本重组意味着政府不参与,所以主权债务规模不会增加.这是欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)长久以来的呼求,但德国之前一直反对在通过建立监管机构拥有足够控制权之前采取这种做法.

**西班牙银行业资本重组**

西班牙可能取得的银行业抒困资金介於510-620亿欧元,此外还有欧元区纾困基金所提供的额外保障.

贷款首先将来自於临时纾困基金,即欧洲金融稳定机构(EFSF),待7月欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)成立并正式运作後,将转由ESM接手.

ESM贷款的偿还顺序不会优先于其它西班牙债券,这个决定可能会让投资人稍感宽心;此前投资人不断抛售西班牙债券,因担心在西班牙违约的情况下,ESM获清偿的顺序可能优於一般投资人.

不过,免除ESM优先债权人资格的情况仅限於西班牙银行业资本重组贷款,而非全部的ESM贷款,不过部分消息人士称,对西班牙的破格之举可能开了先例.

为避免银行业资本重组贷款加重西班牙债务负担,只要欧洲央行接手监管欧元区银行业的职责,ESM就会直接提供给西班牙银行业贷款.

银行业者将会利用ESM直接贷款来偿还西班牙政府,因此西班牙一开始债务增加的情况将获得扭转.

**债市干预做法将更有弹性**

欧元区纾困基金除了全面纾困及预防性地提供信用额度外,已经可以干预一国的初级及二级债券市场.

在西班牙及意大利的坚持下,欧元区领导人决定略为放宽相关条款;这些条款规定,那些遵守欧盟规定及建议的国家可以取得欧元区支持,以降低借款成本,而意大利及西班牙的借款成本之前已经升到无以为继的水准.

EFSF及ESM将可以运用所有可用工具,包括在初级及二级债券市场购买债券,以及各种贡杆操作选项等,而要动用哪项工具将在一国政府正式提出援助请求时做决定.

欧洲央行将做为EFSF/ESM进行这类操作时的代理机关.

尽管西班牙或意大利仍将需要依照先前的协议正式申请欧元区援助,并签署备忘录,但备忘录中除了原有的欧盟程序所提出的各种建议外,将不会提出新的额外措施.

此外,先前规定受助国家要在每季接受欧洲央行、欧盟执委会及国际货币基金组织(IMF)代表的严格检视,相关结果将决定该国能否取得下一道紧急援助.

而新的协议将有所放宽.尽管仍有经济上的监督,IMF将不会涉入,因此不会有三巨头的季度访视.(完)

--编译 侯向明/王翔琼/张明钧;审校 程琳/隋芬

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