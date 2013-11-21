背景资料：美联储关于购债与利率政策的各种选项

路透11月20日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策制定者正在讨论，如何才能以最好的方式结束大规模购债计划，做到既不惊吓市场，又不会削弱美联储为增加就业以及推动通胀率回到2%目标水平所作的努力。

美联储10月29日-30日政策会议的记录显示，对于在未来几次会议上的某一次削减每月850亿美元购债规模，一些委员持开放态度。

会议记录还反映了围绕另一点的讨论，即如何在即便宣布结束第三轮量化宽松(QE3)的情况下，仍继续超级宽松的政策。

以下为围绕缩减资产购买计划、并最终将近零利率恢复至更正常水准的可能性进行的最热烈讨论，按可能性由大到小依次排列：

对利率变化给出更明确指引：十分可能

美联储曾表示，只要通胀扔受控，就将维持短期利率在近零水准直至失业率至少降至6.5%，但其鲜有谈及若达到这一门槛后的可能情况。10月会议中“几位与会人士”认为，就触及这一门槛后利率的可能变动趋势提供更多信息，将会有帮助。他们还讨论过发出暗示，称即便开始加息，美联储可能也将维持短期政策利率在低位“一段时间”。

**下调超额准备金利率：可能性较大**

美联储向银行的超额准备金支付的利率为0.25%。“多数委员”认为下调该利率“值得在某个时间点加以考虑。”会议记录暗示，外界认为将其作为美联储政策意图的信号，是有用的。

**让量化宽松计划回到有固定结束日期的状态：有可能**

美联储当前一轮的量化宽松(QE3)是开放性的，没有具体的结束日期，亦未设定购买上限，这与前两轮QE不同。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(JohnWilliams)本月稍早曾主张，一旦就业市场处在进一步改善的清晰轨道，则应恢复有明确结束日期的QE计划。在10月政策会议上，“一些”委员主张宣布QE3的总规模以及何时结束的清晰时间框架。

**调整加息门槛：有可能，但可能性极小**

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔早就提议调整考虑加息的门槛，从目前的失业率降至6.5%下调至5.5%。芝加哥联储总裁埃文斯也赞同这种想法。他们的队伍看起来不会扩大。会议记录显示，在10月会议上，“两人”支持这种调整，其他官员认为如此或引发信誉担忧。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德曾呼吁设定一个通胀底线如1.5%，只有达到此底线才能考虑加息。会议记录显示，“少数人”表示支持，但“普遍”认为此举带来的好处非常有限。

**随着失业率下降机械地削减购债规模：不大可能**

美联储理事史坦曾在9月提出削减购债与就业市场改善保持同步的设想，失业率每下降0.1个百分点，就按照固定幅度缩减月度购债规模。在10月会议上，美联储官员对此种自动削减方法“普遍表示持保留态度”。(完)

(编译/审校 隋芬/李爽/侯向明/王兴亚/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。