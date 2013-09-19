背景资料：美联储意外决策之下的输家与赢家

路透9月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)的意外做法，扭转了投资者当中的输赢局面。一些精明的买主成为大赢家，而一些预期联储将落实先前暗示、缩减对市场支持举措的人，则成为输家。

美联储周三选择暂时维持每月850亿美元的刺激政策规模，称担心金融形势束缚经济成长。

美股刷新纪录高位，黄金和黄金类股强劲上涨，公债市场劲升，与此同时美元大跌，衡量波动率的指标下滑。以下是美联储周三行动后一些主要的输家和赢家：

赢家：

--加倍押注黄金或黄金类股的人。

上市交易基金(ETF)中涨幅最大的要数Direxion Daily Gold Miners Bull 3x基金(NUGT.P)，该基金飞涨27.6%，成交量达到历史最高的逾960万份。现货黄金价格周三飙升4.2%，Arca黄金矿商指数劲扬9.2%。与此同时，Market Vectors黄金矿商ETF(GDX.P)大涨8.9%，为追踪标普500股指的美国ETF基金中表现最活跃者。

--房屋建筑商

美国公债价格的大跌带来建筑类股大涨，尤其是在过去几个月来房市数据一直偏于疲软之际。涨幅最大的包括D.R. Horton(DHI.N)飙升6.9%，KB Home (KBH.N)升8.2%。PHLX楼市指数.HGX升4.2%。

--欧元。投机客(主要为对冲基金)押对了赌注，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，最近一周其持有的欧元净空头仓位已经从7月初的约65亿美元减少至约21亿美元。这表明，并非所有人都认为美联储将先于其它央行收紧政策。

--William Shatner。标准普尔500指数自推出以来，从未有哪支成份股的股价达到1,000美元(不，伯克希尔哈撒韦不算)。但聘请演艺常青树William Shatner做代言的旅行折扣预订网站Priceline.com (PCLN.O)股价在周三达到了四位数。虽然收盘没有保持住，跌到了995.09，但站上该水准也许只是时间问题。

输家：

--对美联储讲话尽信不疑的债市投资者。截至上周，投机客为押注美联储会议结果，囤积了约85,000口10年期美国公债期货的空头仓位，虽然较前两周的逾100,000口有所下降，但仍然说明市场自2012年5月以来持续看多的立场发生了巨大转变。“FOMC害惨我们了。我们搞错了，”法国兴业银行企业及投资银行部美国利率策略主管Mary Beth Fisher写道。

“伯南克所有藉口来说，‘是的，但是我们从未说我们真的准备缩减(刺激举措)’完全是胡扯，不可否认，(削减购债规模的)决定推迟一到两次会议，就是说明立场发生了由紧到松的大幅转变。”

--原以为市场会方寸大乱的投资者。那些预期市场将会做出激烈反应的人都大失所望，这次决定也不例外。不过这并不是因为缺乏尝试：根据Schaeffer's Investment Research，截至本周一的两周时间里，押注市场波动率上升的买权与卖权的购买比率为3.51，这比去年全年中85%的数字都高。芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数.VIX周三挫跌6.5%，收报13.59。近期最受欢迎的波动率期权合约是行权水准为20、10月中旬到期的买权，目前有近24万口该合约。

--美元。美元兑一篮子货币创下三个月最大跌幅，实际等于在几个小时内回吐了一年来的多数涨幅，目前位于2月以来最低位。美元兑英镑的表现尤为糟糕，英镑兑美元录得自2009年10月15日以来的最大单日涨幅。投资者上周还在竞相做空英镑，据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，英镑净空仓规模达到37亿美元。

--在过去两周里锁定抵押贷款的人。美国抵押贷款银行协会(MBA)30年期抵押贷款利率9月早前最高升至4.8%，最新为4.75%。相比之下，美国指标30年期房利美抵押贷款支持债券(MBS)的收益率从抵押贷款利率触及高位时的4%跌至3.35%。MBS收益率急挫预示长期抵押贷款利率将会再度下跌。(完)

(编译 隋芬/郑茵/白云; 审校 徐文焰/张若琪)

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