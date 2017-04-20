背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？

路透巴黎4月19日 - 法国选民周日将前往投票站参加第一轮总统选举投票。这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。

民调显示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。

但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：

马克龙VS勒庞：

2月初以来民调显示，这两人最有可能进入第二轮对决。

这将代表着法国政治格局的重大转变。他们均非来自统治这个国家数十年的两大主流政党。马克龙一年前才成立自己的政党，而勒庞则要带领法国离开欧盟。

如果勒庞进入第二轮选举，投资者会感到不安，即便他们和法国选民此前已有充分的时间来适应这种可能。

民调预测，现年39岁的亲欧盟中间派候选人马克龙将轻松取胜，夺走48岁的勒庞成为法国首位女总统的机会。

马克龙若当选总统，他能否在6月的议会选举中赢得多数席位将是问题。勒庞获胜将会更加令人震惊，但对她而言，6月的议会选举同样事关重大。

**菲永VS勒庞**

直到1月底，这还被视为最可能的结果。现在菲永在民调中排第三，或者可以说是第四，受他的妻子“吃空饷”丑闻影响。

不过现年63岁的菲永支持率已经温和回升，民调机构认为菲永最后一刻可能得到保守派的支持。保守派对菲永的丑闻感到反感，但最终可能不愿让马克龙取代菲永进入第二轮投票。

菲永相对勒庞的获胜优势最小，如果最终他们两人进入决胜轮，投资者可能发现选情比第一种更加让人不寒而栗。

菲永否认自己有不当行为，但假如他当选总统，这个丑闻也可能伴随他，令外界怀疑他能否轻易推进本就具有争议的大幅削减开支计划。不过与马克龙和勒庞相比，菲永能更顺利地获得议会多数支持，得益于他所在的共和党。

**马克龙VS菲永**

这种情景最大的意外在于，勒庞没有进入第二轮投票，与多年来的民调结果不符。鉴于梅朗雄也没进入第二轮，两个反对欧盟的候选人都出局，对投资者来说可能是种宽慰。

民调显示，马克龙将在在第二轮中轻松战胜菲永。

虽然未能闯入第二轮肯定引发民族阵线诸多反思，但专家称勒庞对民族阵线的控制力仍很强，尽管她与侄女Marion Marechal-Le Pen关系紧张。民族阵线在6月进行的议会选举中表现如何将很关键。

**梅朗雄VS勒庞**

这种情况将给金融市场带来最大冲击，这两位民粹派、反欧盟的候选人，分别居于法国政治光谱的极左和极右。

梅朗雄在3月底、4月初时，靠着电视辩论的耀眼表现而民调窜起，是这场混乱选战的最新意外。

尽管目前为止并无民调预测他会挺进第二轮，但这位65岁的候选人现正挑战着民调专家的误差范围。

民调显示若这两人进入第二轮决选，梅朗雄将击败勒庞。不过梅朗雄也希望对欧盟进行全面检讨或让法国退欧。和勒庞一样，梅朗雄可能很难获得国会多数支持，进行其计划。

**梅朗雄VS马克龙**

这将是把两个对法国未来和与欧洲关系看法极为不同的两人放在一起对决。民调显示，这种情况下，马克龙可轻易在第二轮决胜选举中获胜。

**梅朗雄VS菲永**

同上述情景相比，这种情况发生的可能性最小，因为梅朗雄和菲永在民调中分别位列第三和第四。

如果梅朗雄闯入了最终的角逐--这种情形在三周前还被视作几乎不可能，那么根据民调，这位曾经的托洛茨基主义者将击败菲永。

但在第二轮投票之前，选民支持率可能会出现各种各样的变化。

**其它情景推测**

社会党候选人哈蒙(Benoit Hamon)的支持率已经最低掉到8%，没有一家民调认为他将有望进入第二轮投票。其它的陪跑角色就更加不可能了。

另外一种极端不可能出现的情景是，11位候选人当中的一位在第一轮投票就成功获得50%的选票支持，因而直接赢得大选。

民调目前显示，甚至没有一位候选人的支持率能达到25%。

竞选图表：tmsnrt.rs/2jLwO20

(完)