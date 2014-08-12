背景资料：中国户籍制度的改革历程

路透北京8月12日 - 中国国务院7月30日公布了备受关注的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，拟建立统一的城乡户口登记制度，取消农业户口与非农业户口性质区分，并全面实施居住证制度，计划到2020年实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

《意见》中的一大亮点是，农民进入城市落户，在现阶段不要求放弃“三权”，即农民土地承包经营权、宅基地权利和集体收益分配权。就是要让农民带着‘土地’进城。

以下为中国户籍制度经历的改革发展历程一览：

--2014年7月30日，《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》正式发布，规定要进一步调整户口迁移政策，统一城乡户口登记制度，全面实施居住证制度。

--2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要创新人口管理，加快户籍制度改革，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。

--2012年2月，《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》指出，要引导非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移，逐步满足符合条件的农村人口落户需求，逐步实现城乡基本公共服务均等化。

--2001年3月，《国务院批转公安部关于推进小城镇户籍管理制度改革意见的通知》发布，标志着小城镇户籍制度改革全面推进。通知规定，对办理小城镇常住户口的人员不再实行计划指标管理。

--1998年7月，《国务院批转公安部关于解决当前户口管理工作中几个突出问题意见的通知》规定，新生婴儿随父落户、夫妻分居、老人投靠子女以及在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民及随其共同居住的直系亲属，凡在城市有合法固定的住房、合法稳定的职业或者生活来源，已居住一定年限并符合当地政府有关规定的，可准予落户。

--1997年6月，《国务院批转公安部小城镇户籍管理制度改革试点方案和关于完善农村户籍管理制度意见的通知》出台，规定已在小城镇就业、居住、并符合一定条件的农村人口，可以在小城镇办理城镇常住户口。

--1985年7月，《公安部关于城镇暂住人口管理的暂行规定》出台，标志着城市暂住人口管理制度走向健全，同年9月，作为人口管理现代化基础的居民身份证制度颁布实施。

--1984年10月，《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》颁布，户籍严控制度开始松动。通知规定，农民可以自理口粮进集镇落户，并同集镇居民一样享有同等权利，履行同等义务。

--1964年8月，《公安部关于处理户口迁移的规定（草案）》出台，集中体现了该时期户口迁移的两个“严加限制”基本精神，即：对从农村迁往城市、集镇的要严加限制；对从集镇迁往城市的要严加限制。

--1958年1月，全国人大常委会通过《中华人民共和国户口登记条例》，第一次明确将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种不同户籍，奠定了我国现行户籍管理制度的基本格局。

--1955年，《国务院关于建立经常户口等级制度的指示》发布，统一了全国城乡的户口登记工作，规定全国城市、集镇、乡村都要建立户口登记制度，户口登记的统计时间为每年一次。

--1951年7月16日，公安部公布《城市户口管理暂行条例》，规定了对人口出生、死亡、迁入、迁出、“社会变动”（社会身份）等事项的管制办法。这是新中国成立后第一部户口管理条例，基本统一了全国城市的户口登记制度。 （完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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