背景资料：IMF改革前后份额排名前20的国家

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透4月11日 -美国未批准国际货币基金组织(IMF)旨在给予新兴市场更大话语权的改革方案，全球金融官员对此感到焦虑不安。
周五，20国集团(G20)官员和IMF所有成员国的代表要求美国年底前批准这一改革方案，如果美国未能在年底前批准，他们就将甩开美国实施改革。
IMF于2010年通过了这份改革方案，但迄今为止美国国会拒绝批准该方案。
IMF改革前后份额排名前20的国家见下表：
国家 目前份额(%) 国家 改革后份额(%)
美国 17.661 美国 17.398
日本 6.553 日本 6.461
德国 6.107 中国 6.390
法国 4.502 德国 5.583
英国 4.502 法国 4.225
中国 3.994 英国 4.225
意大利 3.305 意大利 3.159
沙特阿拉伯 2.929 印度 2.749
加拿大 2.670 俄罗斯 2.705
俄罗斯 2.493 巴西 2.315
印度 2.441 加拿大 2.311
荷兰 2.164 沙特阿拉伯 2.095
比利时 1.931 西班牙 1.999
巴西 1.782 墨西哥 1.868
西班牙 1.687 荷兰 1.831
墨西哥 1.520 韩国 1.799
瑞士 1.450 澳洲 1.378
韩国 1.411 比利时 1.344
澳洲 1.357 瑞士 1.210
委内瑞拉 1.115 土耳其 0.977
来源：IMF
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(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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