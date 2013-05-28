背景资料：日本首相安倍晋三增长策略可能包括的措施

路透东京5月28日 - 据日本经济新闻报道，在定于6月公布的一项增长策略中，日本政府很可能做出承诺，把政府对企业的投资维持在最低水平，以避免对本该破产的企业进行救助的诱惑。

报道称，增长方案计划，到2018年将日本自由贸易协议下的出口比例由目前的19%提高到70%。该增长方案被称为是首相安倍晋三推出的货币和财政扩张政策中的“第三支箭”。

安倍首相表示，他希望在6月17-18日的八国峰会之前宣布该增长策略。今年的八国峰会在北爱尔兰举行。

以下是该增长策略可能包括的措施，包括已经由安倍晋三或其顾问宣布的措施。

**民间部门/投资**

-承诺把政府对企业的投资维持在最低水平，以防止轻易救助处境困难的企业。(日经新闻)

-侧重在未来三年内刺激国内民间投资，目标是每年的民间部门投资规模达到70万亿(兆)日圆(6,930亿美元)，这是2008年金融危机之前的水平，较目前水准高约10%。

-设立特别区域，该区域内可大胆放松管制及降低企业税。(日经新闻)

**自由贸易**

-通过推行美国主导的跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)，以及与欧盟、中国和韩国展开的其他贸易协议，以实现到2018年自由贸易协议对出口的覆盖从约19%提高到70%的目标，并力争建立亚太自由贸易区。(日经新闻)

-到2020年将基础设施出口规模提高两倍至30万亿日圆。

**“酷日本”**

-五年内将动漫等“酷日本”(Cool Japan)概念产业的海外销量提高两倍。

-到2020年，将农产品、传统饮食和甜品等日本食品出口额从2012年的4,500亿日圆左右提高到约1万亿日圆。(读卖新闻)

-计划将每年赴日本旅游的海外游客数量从目前的约800万人提高到2,000万人。

**就业**

-促进工人从成熟产业领域顺利转移到成长领域，并且不造成失业。

-到2020年，将20-64岁人口的就业率从目前的75%提高到80%。(日经新闻)

**农业**

-到2020年将农业、渔业和海产品出口额翻番至1万亿日圆。

-到2020年将稻米生产成本平均削减40%。(日经新闻)

**女性**

- 计划到2017年时，无需等待就能享受日间照顾中心的服务，好让女性更能全心投入职场并抚育幼儿。

**保健**

- 创建一个类似美国国立卫生研究院(NIH)的系统，研发先进医学科技。

- 提案立法修正日本药事法以缩短检验期。

- 大幅松绑监管规定，允许第三方民间机构的认证，以加速医学技术检验过程，但心律调整器(心脏起搏器)之类风险性较高的技术不再此列。

- 允许网路销售所有经过安全性确认的非处方药物。(日经新闻)

**能源**

- 在2020年左右完成电力系统改革，重新启用经核能监管机构原子力规制委员会确认安全无虞的核反应炉。(日经新闻)(完)

(编译 李春喜/王翔琼/杜明霞/李婷仪; 审校 王丽鑫/侯向明/许娜/于春红)

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