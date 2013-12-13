背景资料：摩根士丹利称霸今年亚太地区并购交易金额排行榜

惠誉或将追随标普脚步 将南非评等调降为垃圾级

路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。