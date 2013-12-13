背景资料：摩根士丹利称霸今年亚太地区并购交易金额排行榜

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
路透香港12月13日 -汤森路透初步数据显示，2013年亚太地区并购交易金额较上年减少3.3%至5,100亿美元，为连续第三年下滑。以下为10大并购业务价值以及并购谘询费收入排行榜。
银行 并购业务价值(含净债务) 并购谘询费收入
(10亿美元) (百万美元)
摩根士丹利 64.5 108.3
瑞银 58.3 59.2
高盛 47.2 87.1
摩根大通 44.1 74.5
美国银行 33.4 ----
麦格理集团 30.3 78.1
德意志银行 25.6 39.5
花旗集团 25.2 80.5
巴克莱 24.3 ----
瑞银 23.5 61.2
以上系根据汤森路透/Freeman Consulting数据之2013年已完成交易估算。(完)
(编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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