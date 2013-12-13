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国际财经 | 2013年 12月 13日 星期五 16:10 BJT

背景资料：摩根士丹利称霸今年亚太地区并购交易金额排行榜

路透香港12月13日 -汤森路透初步数据显示，2013年亚太地区并购交易金额较上年减少3.3%至5,100亿美元，为连续第三年下滑。以下为10大并购业务价值以及并购谘询费收入排行榜。

银行 并购业务价值(含净债务) 并购谘询费收入

(10亿美元) (百万美元)

摩根士丹利 64.5 108.3

瑞银 58.3 59.2

高盛 47.2 87.1

摩根大通 44.1 74.5

美国银行 33.4 ----

麦格理集团 30.3 78.1

德意志银行 25.6 39.5

花旗集团 25.2 80.5

巴克莱 24.3 ----

瑞银 23.5 61.2

以上系根据汤森路透/Freeman Consulting数据之2013年已完成交易估算。(完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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