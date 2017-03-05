背景资料：中国发改委2017年经济和社会发展计划草案报告要点摘录

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大五次会议周日开幕，以下为中国国家发改委发布的2017年国民经济和社会发展计划草案的报告要点摘录：
**总体要求**
坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
**主要预期目标**
--经济增速保持在合理区间：国内生产总值预期增长6.5%左右
--就业形势保持总体稳定：城镇新增就业1,100万人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内
--价格总水平基本稳定：居民消费价格涨幅预期目标为3%左右
--国际收支基本平衡：继续促进货物贸易回稳向好，服务贸易较快增长，利用外资规模保持稳定，对外投资健康发展
--发展质量效益进一步提高：消费对经济增长率的贡献率提高，农业基础进一步增强，去产能工作紮实推进，战略性新兴产业加快发展，服务业增加值占国内生产总值的比重继续提高。研究与试验发展经费投入强度和科技进步贡献率进一步提高。单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，大气、水环境质量进一步改善。
--民生福祉进一步改善：农村贫困人口再减少1,000万人以上，完成340万人异地扶贫搬迁建设任务。户籍人口城镇化率提高1个百分点以上，农业转移人口和其他常住人口在城镇落户1,300万人以上。教育卫生文化等基本公共服务均等化水平进一步提高，义务教育巩固率和高中阶段教育毛入学率稳步提高。社会保障制度进一步完善，覆盖面继续扩大，保障水平适度提升。城乡居民基本医保人均财政补贴标准提高到450元，大病保险筹资水平进一步提高。人口自然增长率0.75%左右。
**宏观经济政策取向**
保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效，今年赤字率拟按3%安排，财政赤字2.38万亿元，比去年增加2,000亿元。货币政策要保持稳健中性，2017年广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。
**2017年经济社会发展的主要任务**
推动“三去一降一补”重点任务取得实质性进展：
--紮实化解过剩产能，2017年再压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上，淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上。
--坚持因城因地施策去库存
继续加大棚改货币化安置力度，加快实施1亿非户籍人口在城市落户方案，支持城镇居民改善性住房需求，规范发展住房租赁市场。
--积极稳妥降低企业杠杆率
通过兼并重组、依法破产等途径，推动僵尸企业出清。支持银行、实施机构和企业通过自主协商开展市场化债转股。发展股权融资，加强疏通股本融资渠道，强化企业自身财务杠杠约束。
--持续综合施策降低实体经济成本
在减税、降费、降低要素成本上加大工作力度，降低融资成本，降低企业用能用地成本，降低物流成本，提高劳动力市场灵活性。进一步清理规范政府性基金、行政事业性收费和经营服务性收费，推动降低金融、铁路货运等领域涉企经营性收费。
--提高补短板的精准性和有效性
适当增加中央预算内投资，调整优化投资结构，全面推进“十三五”规划纲要明确的165项重大工程项目。
深入推进农业供给侧结构性改革，2017年零食总产量稳定在5.5亿吨以上：
--调好调顺调优农业结构
全面落实永久基本农田特殊保护政策，大力推进农业标准化生产，推进耕地轮作休耕制度试点。
--持续加强农业农村基础设施建设
继续推进172项重大水利工程建设，力争再新开工15项。启动农业、林业领域政府和社会资本合作（PPP）试点。
--加快农业科技创新
--发展壮大农村新产业新业态
--加快深化农业农村改革
进一步释放国内需求潜力：
--促进居民消费扩大和升级
2017年社会消费品零售总额预期增长10%左右，放宽不合理的服务业准入限制和社会领域投资管理。
--精准扩大有效投资
2017年全社会固定资产投资预期增长9.0%左右，拟安排中央预算内投资5,076亿元，集中用于重大战略、重大工程和重点建设任务。向民间资本进一步放开基础性电信领域竞争性业务、油气勘探开发、国防科技等领域的市场准入。
持续深化重要领域和关键环节改革：
--全力推进简政放权放管结合优化服务改革
再削减一批行政审批事项，全面清理调整生产许可证、经营许可证。进一步扩大不动产统一确权登记的覆盖面，基本建成覆盖全国的信息平台。
--深化国企国资和重点行业改革
基本完成公司制改革，加快国有资本投资、运营公司试点，推动电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工领域混合所有制改革试点。支持民营企业参与国有企业改革，抓好电力和石油天然气体制改革，有序放开发用电计划，扩大市场化交易规模。适度有序放开油气勘查开采等竞争性业务，
--深化投融资体制改革
出台政府投资条例，出台企业投资项目核准和备案管理办法。支持在一定领域、区域内试点企业投资项目承诺制。开展金融机构持有企业股权试点，完善保险资金等机构资金对项目建设的投资机制。
--纵深推进价格改革
在全国范围内基本完成省级电网输配电价改革，完善新能源价格机制和补贴办法，制定跨省天然气管道运输价格，继续推进医疗服务价格改革。
--营造公平竞争市场环境
落实完善产权保护制度依法保护产权的意见，全面实施公平竞争审查制度，严厉查处重大典型垄断案件，推进社会信用体系建设。
--稳妥推进财税和金融体制改革
推动中央与地方财政事权和支出责任划分改革，加快制定中央与地方收入划分总体方案，健全地方税体系，规范地方政府举债行为。稳妥推进金融监管体制改革，加强金融宏观审慎管理制度建设。进一步完善人民币汇率市场化形成机制。推动证券法修订，完善股票发行制度改革，加快发展现代保险服务业。
着力振兴实体经济：
--加快培育壮大经济发展新动能
推动八个区域全面创新改革试验取得决定性进展，支持北京怀柔、上海张江、安徽合肥综合性国家科学中心建设，启动实施科技创新2030-重大项目。
--推动新兴产业持续健康发展
壮大战略性新兴产业，设立国家战略性产业发展基金。在新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等领域以市场化方式布局一批系统性工程。推进互联网+和大数据重大工程，进一步加大网络提速降费力度。
--促进传统产业加快改造提升
深入实施中国制造2025，重点支持企业智能化改造、基础能力提升、绿色制造推广、高端装备发展等10大工程。
--推进服务经济创新发展
以三大战略引领区域协调协同发展：
--紮实推进三大战略
聚集重点地区、重点国家、重大标志性项目，积极开展务实合作，推动合作协议和合作规范实施。
--优化区域发展格局
全面实施西部大开发十三五规划，全面实施新一轮东北地区等老工业基地振兴重大政策和重点任务，全面实施促进中部地区崛起十三五规划。
--紮实推进新型城镇化
深化户籍制度改革，推动居住证制度全覆盖。
推进更深层次更高水平双向开放：
--有效推进“一带一路”建设
加快推进六大国际经济合作走廊建设，实施好瓜达尔、比雷埃夫斯、汉班托塔等主要港口建设运营，高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛。
--推动对外贸易继续回稳向好
落实完善促进外贸发展政策，充分发挥出口信用保险作用，支持加工贸易向产业链高端延伸，继续推进亚太自贸区建设，妥善应对贸易摩擦。
--进一步优化外资营商环境
出台实施扩大开放积极利用外资若干政策，新版外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录，进一步扩大开放领域，简化管理程序。更加积极推进自由贸易试验区建设。2017年非金融类境外直接投资预期与2016年持平。
--引导对外投资健康有序发展
实施国有企业对外投资资本金制度，防范对外投资过快增长风险，2017年非金融类境外直接投资预期与2016年持平。（完）
(整理 曾祥进; 发稿 张喜良)
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