背景资料：奥巴马第二任期可能的贸易事务重点

路透11月7日电---美国总统奥巴马赢得第二届任期後,任内料将积极推动贸易事务,侧重点会放在围绕亚太地区新自由贸易协定的最终协商,以及中国方面继续构成的挑战.

以下是贸易议题的几个重要方面.

**泛太平洋夥伴关系协议**

泛太平洋夥伴关系(TPP)协议的讨论可以追溯到前总统布什时期,但奥巴马政府在2010年3月重新启动了该协商,并将覆盖范围扩大至11个国家:美国、澳洲、新西兰、越南、马来西亚、新加坡、智利、秘鲁、文莱、加拿大以及墨西哥.

最具政治敏感性的问题的协商刚刚展开,2013年可望达成最终协议.美国可能会要求一些国家开放其经济中受保护的行业,比如奶制品、糖和纺织,才会答应交换美国的一些出口机遇.

日本和韩国等国家也可能加入谈判.

**美国-欧盟贸易协定**

今年年底之前,美国与欧盟预计会宣布决定协商一项综合的贸易协议.

过去一年间,美国贸易代表柯克与欧盟贸易执委卡瑞德古特已牵头研究如何进一步扩大美欧的双边贸易与投资关系,以促进就业和经济成长.

他们预计会在今年12月发布相关建议,协商可能於明年初启动,过程或需一到两年.

**中国**

在奥巴马第二个任期内,对华贸易方面料仍将存在不少争端.美国制造业者再度要求对中国产品实施反倾销和反补贴措施,从而激怒北京方面.

奥巴马政府或在世界贸易组织(WTO)发起更多针对中国的诉案,而美国企业也可能继续对奥巴马施压,促其应对来自中国国有或政府支持企业的日益激烈的竞争.

2009年1月以来,奥巴马政府已在WTO提起了八宗针对中国的诉案,而布什在此前五年里只提起过七宗.

奥巴马或将继续在人民币汇率方面对中方施压,促其加快人民币升值步伐,但不会采取任何挑衅性举动,例如宣布中国为汇率操纵国,或授权动用针对汇率低估国家的反补贴税.(完)

--编译 隋芬/丁琦; 审校 高琦

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