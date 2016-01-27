背景资料：高盛和瑞士信贷调降2016年油价预估 指因供应过剩

高盛将2016年、2017年和2018年布兰特原油价格预估分别调降至每桶45、62和63美元，此前预估分别为50、65和65美元，这反映了布兰特-美国原油价差缩窄。

高盛维持对同期美国原油价格的预估不变，分别为每桶45、60和60美元。

瑞士信贷将2016年布兰特原油价格预估从每桶58美元调降至36.25美元，并将2017年价格预估从65美元调降至54.25美元。

瑞士信贷还将2016年和2017年美国原油价格预估分别从56.44美元和63.31美元调降至37.75美元和54.25美元。

油价周二升穿每桶30美元，因寄望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国可能趋于达成一致，解决供应严重过剩问题。

以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估：

银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期

2016年 2017年 2016年 2017年

高盛 $45 $62 -- -- 1月26日

瑞士信贷 $36.25 $54.25 $37.75 $54.25 1月26日

意大利裕信银行 $37 $45 -- -- 1月25日

汇丰 $45 $60 $44 $59 1月24日

穆迪 $33 -- $33 -- 1月21日

花旗 $40 -- -- -- 1月19日

法国巴黎银行 $37 $46 $36 $44 1月15日

DNB Markets $55 $65 -- -- 1月13日

Jefferies $43 $57.75 -- -- 1月12日

法国外贸银行 $39.50 -- $37.30 -- 1月12日

巴克莱 $37 -- $37 -- 1月11日

麦格理 $44.5 $61.25 -- -- 1月11日

美银 $46 $61 $45 $59 1月11日

法国兴业银行 $42.50 -- $40.50 -- 1月11日

荷兰银行 $50 $60 $50 $60 1月 8日

Bernstein $50 -- $48 -- 1月 4日

(完)