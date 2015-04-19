背景资料：中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

路透北京4月19日 - 中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。

央行网站新闻稿并称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

此外，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存 款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银 行可以获得的利息收入降低。

超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用于支付清算、头 寸调拨或作为资产运用的备用资金。

表1.存款准备金比率历次调整一览:

时间 调整内容

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1987年 10%上调为12%

1988年 12%上调到13%

1998-03-21 13%下调到8%

1999-11-21 8%下调到6%

2003-09-21 6%提高到7%

2004-04-25 7%提高到7.5%

2006-07-05 7.5%提高到8.0%

2006-08-15 8.0%提高到8.5%

2006-11-15 8.5%提高到9%

2007-01-15 9%提高到9.5%

2007-02-25 9.5%提高到10%

2007-04-16 10%提高到10.5%

2007-05-15 10.5%提高到11%

2007-06-05 11%提高到11.5%

2007-08-15 11.5%提高到12%

2007-09-25 12%提高到12.5%

2007-10-25 12.5%提高到13%

2007-11-26 13%提高到13.5%

2007-12-25 13.5%提高到14.5%

2008-01-25 14.5%提高到15%

2008-03-25 15%提高到15.5%

2008-04-25 15.5%提高到16%

2008-05-20 16%提高到16.5%

2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施)

2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施)

2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调)

2008-10-15 16.5%下调至16.0%

17.5%下调至17.0%(工行等六家银行)

2008-12-05 16.0%下调至14.0%

17.0%下调至16.0%(工行等六家银行)

2008-12-25 14.0%下调至13.5%

16.0%下调至15.5%(工行等六家银行)

2010-1-12 15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外)

2010-2-25 16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外)

2010-5-10 16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外)

2010-11-16 17.0%上调至17.5%

2010-11-29 17.5%上调至18.0%

2010-12-20 18.0%上调至18.5%

2011-1-20 18.5%上调至19%

2011-2-24 19%上调至19.5%

2011-3-25 19.5%上调至20%

2011-4-21 20%上调至20.5%

2011-5-18 20.5%上调至21%

2011-6-20 21%上调至21.5%

2011-12-5 21.5%下调至21%

2012-2-24 21%下调至20.5%

2012-5-18 20.5%下调至20%

2014-4-25 定向：县域农村商业银行从18%下调至16%，县域农村合作银行从14.5%下调至14%

2014-6-16 定向：“三农”和小微贷款达标的商业银行下调0.5个百分点

2015-2-5 普降0.5个百分点

定向：“三农”和小微贷款达标的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低0.5个百分点

定向：中国农业发展银行额外降低4个百分点

2015-4-20 普降1个百分点

定向：农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平

定向：对中国农业发展银行额外降低2个百分点

定向：“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率

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注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行存款准备金率暂不下调。

表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览:

时间 准备金存款利率 超额准备金利率

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1993-05-15 7.56% 7.56%

1993-07-11 9.18% 9.18%

1996-05-01 8.82% 8.82%

1996-08-23 8.28% 7.92%

1997-10-23 7.56% 7.02%

1998-03-21 5.22% 5.22%

1998-07-01 3.51% 3.51%

1998-12-07 3.24% 3.24%

1999-06-10 2.07% 2.07%

2002-02-21 1.89% 1.89%

2003-12-21 1.89% 1.62%

2005-03-17 1.89% 0.99%

2008-11-27 1.62% 0.72%

==================================================(完)

(发稿 李铮；审校 张喜良)

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