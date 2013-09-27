背景资料：上海自贸区总体方案及服务业开放措施要点

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透北京9月27日 - 中国国务院周五公布了上海自贸区总体方案，以及多项服务业扩大开放措施。方案和有关措施要点摘录如下：
**总体目标**
经过两至三年的改革试验，加快转变政府职能，积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，大力发展总部经济和新型贸易业态，加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，探索建立货物状态分类监管模式，努力形成促进投资和创新的政策支持体系，着力培育国际化和法治化的营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，为我国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径，更好地为全国服务。
**实施范围**
试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，并根据先行先试推进情况以及产业发展和辐射带动需要，逐步拓展实施范围和试点政策范围，形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。
**主要任务和措施**
--扩大服务业开放。选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域扩大开放，暂停或取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施（银行业机构、信息通信服务除外），营造有利于各类投资者平等准入的市场环境。
--探索建立负面清单管理模式。借鉴国际通行规则，对外商投资试行准入前国民待遇，研究制订试验区外商投资与国民待遇等不符的负面清单，改革外商投资管理模式。
--深化国际贸易结算中心试点，拓展专用账户的服务贸易跨境收付和融资功能。
--加快金融制度创新。在风险可控前提下，可在试验区内对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等方面创造条件进行先行先试。在试验区内实现金融机构资产方价格实行市场化定价。探索面向国际的外汇管理改革试点，建立与自由贸易试验区相适应的外汇管理体制，全面实现贸易投资便利化。
--增强金融服务功能。推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放，支持在试验区内设立外资银行和中外合资银行。
--完善法制保障。暂时调整《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《中华人民共和国中外合作经营企业法》规定的有关行政审批，自2013年10月1日起在三年内试行。
扩大服务业开放的主要措施如下：
**金融服务领域**
--允许符合条件的外资金融机构设立外资银行,符合条件的民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行，在条件具备时，适时在试验区内设点设立有限牌照银行。
--在完善相关管理办法，加强有效监管的前提下，允许实验区内符合条件的中资银行开办离岸业务。
--试点设立外资专业健康医疗保险机构。
--融资租赁公司在试验区内设立的单机、单船子公司不没最低注册资本限制；允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务。
**运输和商贸服务领域**
--放宽中外合资、中外合作国际船舶运输企业的外资股比限制；允许设立外商独资国际船舶管理企业。
--在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务。
--允许设立外商投资资信调查公司。
--允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社，从事除台湾地区以外的出境旅游服务。
--允许设立中外合资人才中介机构，外放合资者可拥有不超过70%的股权；允许港澳服务提供者设立独资人才中介机构。
--允许设立股份制外资投资性公司。
--对试验区内的外商独资建筑企业承揽上海市的中外联合建设项目时,不受建设项目的中外方投资比例限制。
**文化及社会服务领域**
--取消外资演出经纪机构的股比限制，允许设立外商独资演出经纪机构，为上海市提供服务。
--允许设立外商独资的娱乐场所，在试验区内提供服务。
--允许举办中外合作经营性教育培训和职业技能培训机构。
--允许设立外商独资医疗机构。(完)
(整理 丁琦；审校 毕晓雯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。