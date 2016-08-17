背景资料：中国深港通和沪港通基本情况一览

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月17日 - 继2014年11月17日开通沪港通后，中国内地和香港证券监管部门周二联合宣布，连接深圳与香港两地股市的深港通准备工作正式启动，估计准备期约四个月。
在深港通开通后，内地与香港之间的股票市场交易互联互通机制将包括沪股通、沪港通下的港股通、深股通、深港通下的港股通四个部分。
在沪港通机制下，大陆与香港两地投资者可委托上交所会员及联交所参与者，通过双方交易所在对方所在地设立的证券交易服务公司，买卖规定范围内的对方交易所上市股票，沪股通以人民币报价和交易；港股通交易以港币报价，投资者以人民币交收。估计深港通亦将采用同样的交易机制。
据港交所(0388.HK)提供资料，深港通的准备工作包括：相关规则修订；交易所和结算参与人、资讯和系统提供商、上市公司及银行进行相关准备、市场沟通和投资者教育。
港交所并预计2017年起交易型开放式基金（交易所买卖基金）亦将纳入互联互通的投资标的。
以下是最新的沪港通和深港通基本情况一览：
一.深港通
1.投资标的：
深股通股票范围为市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股，以及深圳证券交易所上市的A＋H股公司股票。符合资格的股票约880只，其中主板约270只，中小企业板约410只，创业板约200只，估计总市值为15万亿元。
深股通开通初期，交易深市创业板的投资者仅限于香港相关规则界定的机构专业投资者。
港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联合交易所上市的A＋H股公司股票。符合资格的股票约417只，估计总市值约21万亿港元。
2.投资额度：
深股通每日额度为130亿元，港股通每日额度为105亿元，不设总额度。
二.沪港通：
1.投资标的：
沪股通股票范围为上证180指数成份股、上证380指数成份股以及A+H股上市公司中在上证所上市A股，目前有567只股票入围，总市值约22万亿元。
港股通股票范围为恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股和香港联合交易所上市的A＋H股公司股票，目前有318只股票入围，总市值约20万亿港元。
2.投资额度：
沪股通每日额度为130亿元，港股通每日额度为105亿元。开通之后曾设定沪股通和港股通分别为3,000亿元和2,500亿元的总额度，不过在深港通宣布启动之即，该总额度被取消。
截止周二，沪股通剩余额度为1,550.46亿元；港股通剩余额度为448亿元。（完）
注：以上资料来源中国证监会、上海证交所和香港联交所。（完）
(整理 林琦; 审校 乔艳红)
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