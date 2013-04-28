背景资料：叙利亚是否使用了沙林毒气？

路透4月26日 - 美国情报界推测叙利亚当局可能使用了化学武器沙林毒气，这引发外界对沙林毒气的各种疑问。沙林毒气如何致人死亡？需要什么样的证据才能证明叙利亚当局对国民使用了沙林毒气？

什么是沙林毒剂？

沙林毒剂是一种人造的神经性毒剂，是1938年研制成功的，当时仅是生产杀虫剂的副产品，其化学构成与杀虫剂有机磷酸酯相仿。

沙林毒气命名以共同研制的科学家姓名中选取字母组成，与塔崩（Tabun）、梭曼（Soman）等同属G系列毒剂。

纯沙林是无色无味透明液体，当液体接触到皮肤，或以气态散发，就会产生危害。

沙林毒气何时使用过？

1980年代伊朗与伊拉克交战时，可能使用过沙林以及其他神经毒剂。

此外奥姆真理教在日本曾两次用沙林制造过袭击。1994年，该组织在日本中部的松本释放过沙林毒气，试图杀害三名法官未遂。当时，该组织试图利用冷藏车释放毒剂，毒剂随风在居民区散播，导致八人死亡，数百人住院。第二年，该组织在日本地铁系统用沙林制造袭击，当时他们把装有沙林的袋子用报纸装好，而后用伞尖戳破袋子，导致沙林毒剂释放，此次袭击导致12人死亡，逾5,000人中毒。

沙林如何致人死亡？

沙林主要通过破坏人体内的神经传递物质乙酰胆碱，从而导致肌肉刺激过度而产生致命效果。

中毒程度取决于受害者接触量以及持续时间。若吸入沙林气体，数秒内就会有反应；若接触到液态沙林，最短几分钟、最长18小时出现症状。

若大量接触沙林，会导致意识丧失、抽搐、麻痹、呼吸衰竭甚至死亡。小剂量则可能导致流鼻涕、流泪、流口水、出汗过度、恶心和呕吐等症状。

由于沙林挥发快，其造成的威胁立竿见影但比较短暂。埃默里大学（Emory University）公共卫生准备和研究中心的生物安全专家考夫曼（SeanKaufman）称，由于沙林散播快，因此难以追踪，但沙林使用过还是会有残留。

使用沙林后如何确认？

美国科学家联合会恐怖主义专家布莱尔（Charles Blair）称，很难证实是否使用过沙林毒剂。要取得使用过沙林的证据，调查人员需要采集遭袭击地区的土壤、遇害者的血液或毛发采样等。

国际禁止化学武器组织亦称，调查人员必须到现场，采集到同土壤、血液、尿液或生物体组织，并在获认证的实验室进行检测，才能确定是否使用过违禁化学物质。

叙利亚在化学武器方面的纪录

叙利亚在去年7月首次承认拥有化学和生物武器，称若遭外国势力干预，可能使用。但叙利亚本周称，不会对国民、甚至也不会对以色列使用化学武器。

叙利亚于1967年、1973年和1982年与以色列交战中落败，此后自从1980年代初以来，叙利亚就致力于发展化学武器。

据智库“全球安全”（Global Security）数据，叙利亚可能在四个地方存有化学武器。

资料来源：美国疾病控制和预防中心、匹兹堡大学医学中心生物安全中心、www.medscape.com 和 www.globalsecurity.org 。 （完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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