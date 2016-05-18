背景资料：台湾新政府首任行政院重要内阁名单

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透台北5月18日 - 台湾首位女总统蔡英文5月20日即将上任。她任命行政院长林全，已于先前宣布重要的内阁人事如下：
行政院长 林全
行政院副院长 林锡耀
行政院发言人 童振源
政务委员 施俊吉、张景森、许璋瑶、林万亿、吴政忠
财政部长 许虞哲
经济部长 李世光
主计长 朱泽民
金管会主委 丁克华
国家发展委员会主任委员 陈添枝(政务委员兼任)
中央银行总裁 彭淮南(任期制，不受内阁改组影响)
农委会主委 曹启鸿
环境保护署署长 李应元
陆委会主委 张小月
外交部部长 李大维
交通部部长 贺陈旦
劳动部部长 郭芳煜
科技部部长 杨弘敦 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。