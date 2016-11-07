背景资料：如果美国大选两位候选人得票接近 会发生什么情况？

路透11月4日 - 美国大选有其特别之处，这意味着候选人要想成为总统，不一定非要全国多数选民把票都投给他。

相反，决定大选的结果是选举人团。选举人把票投给谁，要看选举人所代表的州里，是哪位候选人获胜。

这也就是说，共和党候选人特朗普与民主党候选人希拉里之间的较量，将会是一个州一个州地展开。

**什么是选举人团？**

选举人团由538名选举人组成，每个州所占选举人数目差不多与本州人口成比例。总统候选人要想获胜，必须至少获得270张选举人票。

在美国各州，各政党通常会提名一个选举人的集体名单(slate of electors)。当选民下周到投票站投票时，他们实际上选择了所在州总统候选人的选举人。

一旦全民投票结束，在各州获胜的选举人会另外再举行投票。如果没有总统候选人获得270张选举人票，那么美国总统将由众议院选出。目前美国众议院由共和党掌控。

**选举人可以选任何他们想选的人吗？**

一些州的法律要求选举人必须投票给在该州得到多数选民支持的总统候选人。也有一些州的政党要求，选举人正式承诺支持该政党的总统候选人，并将此作为进入选举人团的条件。

一些选举人可以不选自己所在政党的候选人，而选择把票投给别人，但这种情况在现代非常少见，而且对选举结果的影响也不大。

**得票数十分接近会怎样？**

总统大选投票程序很多是由州法律决定、由州官员执行。因此各州在有执行重新计票方面有自己的规则。

在佛罗里达州，也就是2000年时共和党候选人布什与民主党候选人高尔选票结果发生争议的州，如果候选人选票差距不足0.5%的话，那么就会自动执行重新计票。而威斯康星则没有自动重新计票，候选人可以要求重新计票，但如果最终结果不变的话，就必须支付重新计票的全部费用。

除了重新计票之外，任何人都可以在法庭挑战某个州的选举程序。美国最高法院目前的自由派和保守派人数各占一半，任何法律挑战都可能由等级较低的上诉法庭决定--这些法庭的政治构成都不尽相同，这要看它们是在哪个州。(完)