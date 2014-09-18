背景资料：美联储货币政策正常化的新计划

路透9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者周三发表回归更为正常货币政策的计划，在这之前联储已经实施多年近零利率政策，并提供上万亿美元的货币刺激。

自从美联储在2011年6月认同一套“退出策略原则”以来，情况出现许多变化，包括联储资产负债表增加逾1万亿美元债券，以及发展出新的控制利率工具。

新的计划厘清了美联储将以联邦基金利率做为主要政策工具，且将运用超额准备金利率做为调整联邦基金利率的主要杠杆。

以下是美联储回归正常化政策的新计划，现名为“政策正常化原则与计划”，以及与先前原则的比较。

**利率**

当到了缩减宽松货币政策的时候，美联储官员将会开始调高联邦基金利率的目标区间。

将指标联邦基金利率调整至区间之内主要手段，将是调整超额准备金利率。

美联储亦将使用隔夜逆回购利率，“在必要时更好地控制联邦基金利率。”联储将“只在必要范围内使用”这一利率，不再需要时会逐步停止使用。这是纽约联储开发的新工具，旨在更好地控制短期利率。

2011年时，美联储称将使用超额准备金利率以及调整银行业者的准备金规模，来促使联邦基金利率达到目标水准。逆回购工具尚未接受考验。过去一冬美联储对这一工具进行了测试，已令市场人士预期，当联储开始收紧政策时，该工具将发挥重要作用，但新公布的计划明确显示，这一工具只是起到支持及暂时性作用。

**开始升息后逐步停止再投资**

美联储目前仍将债券到期后回收的资金重新用于投资，其资产负债表规模已达4.4万亿美元。新计划要求美联储在开始升息后，结束或逐步停止再投资。停止的时机依经济金融形势而定。

而在2011年时，终止再投资被美联储视为货币政策正常化的第一步，应该在利率调升以前实施。

**资产出售**

美联储在最新公布的计划中表示，美联储并未计划透过直接出售来降低资产支持证券(ABS)的持有量，“不过有限的出售可能是中长期降低或去除过剩持有量的合理作法。”美联储希望是用证券到期或是购房者提前还贷的方式来让投资组合有所缩减。任何出售计划都会事先与民众沟通。

2011年时，美联储官员的构想则是一旦启动升息，就开始出售这类证券，在三到五年时间内将这类证券从资产负债表中清除。

**资产负债表**

美联储中长期计划只持有必要的证券，以期有效的执行货币政策。美联储并计划主要持有美国公债，而非目前这样既持有美国公债又持有房屋抵押支持债券的情况。(完)

(编译 张明钧/于春红/戴素萍 审校 徐文焰/郑茵)

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