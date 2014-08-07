背景资料：美国出口至俄罗斯的主要食品和农产品一览

路透8月6日 - 俄罗斯新闻社周三报导称，俄罗斯将禁止进口所有美国食品以及所有欧洲水果和蔬菜，报复西方国家对俄的制裁。

俄罗斯2013年进口了约12亿美元美国食品和农产品，是美国的第23大出口市场，约占美国对所有国家食品和农产品出口的0.8%。

俄罗斯是美国家禽肉的第二大进口国，亦是美国开心果的第七大进口国。

以下是2014年1月至6月间，美国对俄罗斯出口量最大的食品和农产品列表。数据来自美国农业部下属的对外农业服务局：

产品 2013年1月-6月 2014年1月-6月 较上年同期

(金额：千美元) (金额：千美元) 百分比变动

大豆 16,278 134,396 726%

鸡肉 154,226 128,507 -17%

猪肉 15,684 60,436 285%

杏仁 71,250 47,142 -34%

肉牛和奶牛 71,922 13,633 -81%

开心果 16,278 9,272 -43%

花生 9,894 7,955 -20%

豆粕 46 7,500 16204%

稻米 2,763 2,924 6%

牛肉和牛仔肉 550 158 -71% (完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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