背景资料：去年美国股市中高涨股票今年形势不妙

路透4月10日 -鉴于经济成长预期改善且利率仍处于低位，美国股市的近期疲弱之势可能不会持久，但那些在2013年高涨的股票可能会持续艰难走势。

基本原因是卖压问题。今年买入Netflix或推特(Twitter)的多数投资者目前处于亏损状态，一旦这些股票的人气恶化，投资者可能将逢高抛售，以减少亏损。

周四就是个恰当的例子。动能股在反弹两日后，周四转头向下，Nasdaq指数.IXIC.重挫3.1%，创下2011年11月以来最大单日跌幅。

洛杉矶Wedbush Securities股票交易董事总经理MichaelJames称，“可以想见的是，从目前水准的任何反弹都可能会遭到抛盘，因为目前市场非常脆弱，”

今年买入24档引人瞩目的高成长股的投资者，多数处于亏损状态。这从这些股票今年成交量加权平均价(VWAP)可见一斑，结果非常糟糕。

“基于目前股价，说明他们在错误的时点买入，”JonesTrading首席市场策略师MikeO’Rourke指出，“这也意味着当这些股票上涨时，市场很可能会有上档卖压，因投资者希望解除亏损仓位。”

Netflix就是一个很好的例子。周四之前，该股今年的成交量加权平均价为385.91美元，但周四该股收报353.03美元，较今年投资人支付的平均价低8.5%。

当中的部分成因是对价值股的轮炒行情，人们甚至认为连微软(MSFT.O)或英特尔(INTC.O)等在内的科技股也更加稳定。今年微软的平均股价仅为37.85美元，但周四收报39.36美元，所以平均而言微软投资者今年迄今仍是赚钱的。

以下是瑞士信贷列出的24档高成长股票，其中许多在2013年走势强劲，只是今年下跌了。该图表显示其中多数股票目前的交易价低于今年投资人平均买入价。

公司名称 年初迄今 4/10/14 涨跌幅

平均价格 收盘价 百分比

推特 (TWTR.N) $56.81 $42.49 -25.2

3D Systems (DDD.N) $71.90 $54.68 -23.9

Solarcity SCTY.O $71.17 $57.51 -19.2

Pharmacyclics PCYC.O $125.90 $103.15 -18.1

Splunk (SPLK.O) $78.09 $65.04 -16.7

Theravance THRX.O $35.15 $29.62 -15.7

Medivation MDVN.O $73.50 $62.50 -15.0

Netsuite N.N $102.30 $87.33 -14.6

Incyte (INCY.O) $60.80 $52.01 -14.5

Concur CNQR.O $111.44 $95.37 -14.4

Homeaway AWAY.O $41.34 $35.68 -13.7

Tableau Software (DATA.N) $83.73 $72.87 -13.0

Workday (WDAY.N) $94.28 $83.02 -11.9

Pandora Media (P.N) $33.44 $29.77 -11.0

Seattle Genetics (SGEN.O) $47.43 $42.27 -10.9

Stratasys (SSYS.O) $117.16 $104.37 -10.9

Servicenow (NOW.N) $61.15 $54.88 -10.3

Vertex Pharma (VRTX.O) $77.97 $69.95 -10.3

Biomarin Pharma (BMRN.O) $73.21 $65.80 -10.1

Netflix (NFLX.O) $385.91 $353.03 -8.5

Illumina (ILMN.O) $150.18 $145.84 -2.9

Alexion Pharma(ALXN.O) $159.02 $155.86 -2.0

Wynn Resorts(WYNN.O) $217.21 $220.30 +1.4

特斯拉汽车(Tesla(TSLA.O)) $206.41 $216.93 +5.1

资料来源: Datastream

(编译 于春红; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。